Το απομακρυσμένο νησί της Αυστραλίας που εξάλειψε τα ποντίκια χρησιμοποιώντας drones: «100% επιτυχία»

Το Browse Island, το πιο απομακρυσμένο νησί της Δυτικής Αυστραλίας, υλοποιεί ένα έργο για την προστασία των θαλασσοπουλιών της περιοχής.

Τα νησιά αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη, ωστόσο σε αυτά καταγράφεται το 61% των σύγχρονων εξαφανίσεων ειδών. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature, τα εισβάλλοντα είδη αποτελούν τον κύριο μοχλό απώλειας της βιοποικιλότητας. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζει τώρα το Browse Island, μια μικρή ακατοίκητη νησίδα 14 εκταρίων στα ανοικτά της Δυτικής Αυστραλίας, όπου η τεχνολογία δίνει τη λύση.

Ένας αιώνας απειλής για τα θαλασσοπούλια: Η απροσδόκητη λύση

To Browse Island είναι το πιο απομακρυσμένο νησί της περιοχής και αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για θαλασσοπούλια. Ωστόσο, από τα τέλη του 19ου αιώνα, το οικοσύστημα δέχεται επίθεση. Μετά τους μεταλλωρύχους γκουανό και τις αγριόγατες που εξαφανίστηκαν, οι αρουραίοι, που έφτασαν ως «λαθρεπιβάτες» σε πλοία, παρέμειναν, απειλώντας άμεσα τις φωλιές των πουλιών. «Σε κάθε βίντεο βλέπαμε ποντίκια να τρέχουν μέσα και γύρω από τις φωλιές», εξηγεί ο ερευνητής Donal Smith.

Για πρώτη φορά στο Browse Island, η νεοζηλανδική εταιρεία Envico Technologies χρησιμοποίησε drones για τη διαχείριση του προβλήματος. Τον περασμένο Οκτώβριο, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκόρπισαν 700 κιλά δολώματος σε ολόκληρη την επιφάνεια του νησιού.

Η διαφορά με τις παραδοσιακές μεθόδους ήταν χαοτική. Ένα drone καλύπτει ολόκληρο το νησί σε ένα πρωινό, ενώ μια ομάδα έξι ατόμων θα χρειαζόταν τουλάχιστον τρεις ημέρες. Επίσης, η χρήση τους μείωσε δραστικά τα έξοδα και τις οργανωτικές δυσκολίες που απαιτούσαν οι παλαιότερες επιχειρήσεις πεδίου.

Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Island Conservation. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει παρόμοια έργα στα νησιά Γκαλαπάγκος και στο Παλάου, έχοντας εξαλείψει τρωκτικά από 25 νησιά παγκοσμίως με 100% επιτυχία.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ