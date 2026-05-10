Επιστήμονας με Νόμπελ φτιάχνει μηχανή που βγάζει 1.000 λίτρα νερό τη μέρα από ξηρό αέρα

Το νερό από τον αέρα δεν είναι μαγική λύση, αλλά μπορεί να βοηθήσει σε άνυδρες, απομονωμένες ή πληγείσες περιοχές.

Την ώρα που πολλές χώρες ξοδεύουν δισεκατομμύρια για να αντλήσουν πόσιμο νερό από τη θάλασσα, μια νέα γενιά τεχνολογιών επιχειρεί να κοιτάξει αλλού: στον ίδιο τον αέρα. Μηχανές που μπορούν να εξάγουν νερό από την ατμοσφαιρική υγρασία, ακόμη και σε ξηρά περιβάλλοντα, και συστήματα που χρησιμοποιούν υπερήχους για να απελευθερώνουν γρήγορα το νερό, μπαίνουν στο επίκεντρο της επιστημονικής κούρσας απέναντι στη λειψυδρία.

Οι λύσεις αυτές δεν αντικαθιστούν, τουλάχιστον προς το παρόν, τα δημόσια δίκτυα ύδρευσης ή τις μεγάλες μονάδες αφαλάτωσης. Μελετώνται όμως ως συμπληρωματικές επιλογές για άνυδρες περιοχές, νησιά, απομονωμένες κοινότητες και σημεία που πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπου η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό μπορεί να διακοπεί μέσα σε λίγες ώρες.

Η «μοριακή σφουγγαρίστρα» που τραβά νερό από τον αέρα

Μία από τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες παρουσιάστηκε από την Atoco, εταιρεία που ίδρυσε ο χημικός Omar Yaghi, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και ένας από τους νικητές του Νόμπελ Χημείας 2025. Σύμφωνα με την εταιρεία, μονάδες σε μέγεθος κοντέινερ 20 ποδιών μπορούν να παράγουν έως 1.000 λίτρα καθαρού νερού την ημέρα, συλλέγοντας υγρασία από τον αέρα ακόμη και σε ξηρό περιβάλλον.

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στη λεγόμενη δικτυωτή χημεία, έναν τομέα που επιτρέπει τη δημιουργία μοριακών υλικών με ειδικά σχεδιασμένους πόρους. Τα υλικά αυτά, γνωστά ως metal organic frameworks ή MOFs, σχηματίζουν κρυστάλλους με εσωτερικές κοιλότητες που μπορούν να συγκρατούν συγκεκριμένα μόρια, όπως νερό, διοξείδιο του άνθρακα ή άλλα αέρια.

Στην πράξη, η τεχνολογία λειτουργεί σαν μοριακό σφουγγάρι. Το υλικό τραβά τους υδρατμούς από τον αέρα, παγιδεύει τα μόρια νερού στη δομή του και στη συνέχεια επιτρέπει την απελευθέρωσή τους σε υγρή μορφή. Η Atoco υποστηρίζει ότι ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με χαμηλής έντασης θερμική ενέργεια και να εγκαθίσταται κοντά στις κοινότητες που θα εξυπηρετεί.

Παράλληλα, ερευνητές του MIT παρουσίασαν μια διαφορετική προσέγγιση για το κρίσιμο στάδιο της απελευθέρωσης του νερού αφού αυτό έχει ήδη απορροφηθεί από κατάλληλο υλικό. Αντί η διαδικασία να βασίζεται αποκλειστικά στη θερμότητα, η συσκευή χρησιμοποιεί υπερήχους, δηλαδή ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας, για να κάνει το απορροφητικό υλικό να δονείται και να απελευθερώνει σταγονίδια μέσα σε λίγα λεπτά.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν παράγει νερό από μόνη της και δεν καταργεί την ανάγκη ενέργειας. Μπορεί όμως να κάνει ταχύτερη και αποδοτικότερη τη φάση εξαγωγής του νερού, με μικρά φωτοβολταϊκά να τροφοδοτούν πιθανώς επαναλαμβανόμενους κύκλους μέσα στην ημέρα.

Η πίεση για τέτοιες λύσεις μεγαλώνει όσο η παγκόσμια κρίση νερού επιδεινώνεται. Δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν χωρίς ασφαλή πρόσβαση σε πόσιμο νερό ή χωρίς επαρκή αποχέτευση, ενώ μεγάλες περιοχές αντιμετωπίζουν σοβαρή λειψυδρία για τουλάχιστον έναν μήνα τον χρόνο. Η αφαλάτωση παραμένει σημαντικό εργαλείο, ειδικά για παράκτιες χώρες, αλλά απαιτεί ενέργεια, επενδύσεις και σωστή περιβαλλοντική διαχείριση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το νερό του αέρα δεν είναι μαγική λύση. Είναι όμως μια πιθανή νέα πηγή για συγκεκριμένες ανάγκες, εφόσον αποδειχθεί ότι τα συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν αξιόπιστα στο πεδίο, με λογικό κόστος, διαθέσιμα ανταλλακτικά, τοπική εκπαίδευση και συνεχή έλεγχο ποιότητας. Το ενδιαφέρον είναι ότι η επιστήμη αρχίζει πλέον να βλέπει την ατμόσφαιρα όχι μόνο ως καιρό, αλλά και ως μια διασκορπισμένη δεξαμενή νερού που ίσως μπορεί να αξιοποιηθεί εκεί όπου κάθε λίτρο μετράει.

