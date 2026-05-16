Ράγισε καρδιές ο Νίκος Πλακιάς: «Θα πάω το κασκόλ στα αετόπουλα για την ΑΕΚΑΡΑ μας»

Ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε στα Τέμπη τις δύο κόρες του και την ανιψιά του, έκανε μια ανάρτηση γεμάτη πόνο για τη φιέστα της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να γιορτάσει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της στη Νέα Φιλαδέλφεια, μαζί με τον κόσμο της. Για πολλούς φίλους της ομάδας, μια τέτοια βραδιά είναι γιορτή, χαρά, οικογένεια, εικόνες που μένουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη.

Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που θα ήθελαν να ζήσουν αυτή τη στιγμή με δικούς τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούν. Ανάμεσά τους και ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών, της Θώμης και της Χρύσας, και θείος της Αναστασίας, που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών.

«Εκεί όπου θα έπρεπε να ήταν»

Ο Νίκος Πλακιάς έκανε μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, με αφορμή τη φιέστα της ΑΕΚ, γράφοντας για τα «αετόπουλα» που δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια για να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα της ομάδας τους.

Στην ανάρτησή του, μίλησε για το κασκόλ που θα πάει στα κορίτσια, για το γήπεδο που τόσο ήθελαν να επισκεφθούν, αλλά και για τη φωτογραφία τους που, όπως έγραψε, κάποτε θα μπει στη σκεπαστή.

«Θα το πάω το κασκόλ στα αετόπουλα και ας μην μπορούν να πετάξουν πλέον τόσο ψηλά όσο η ΑΕΚΑΡΑ ΜΑΣ. Και ας μην πρόλαβα να τα πάω στον ΝΑΟ που τόσο ήθελαν. Θα πάμε όμως κάποτε και θα βάλουμε μια φωτογραφία τους εκεί στην σκεπαστή. Εκεί όπου θα έπρεπε να ήταν στην φιέστα για το Πρωτάθλημα μας.

Όμως κάποιοι τις έκοψαν τα όνειρα μαζί και τα φτερά τους. Ευχαριστώ για όλα», έγραψε ο Νίκος Πλακιάς.

