Ανεπανάληπτοι Metallica: Έπαιξαν Ζορμπά, Τρύπες και αποθεώθηκαν στο ΟΑΚΑ (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Τρύπες και Ζορμπά έπαιξαν οι Metallica στο ΟΑΚΑ και αποθεώθηκαν από το κοινό τους.
Μία ανεπανάληπτη στιγμή χάρισαν οι Metallica στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, όταν έπαιξαν το συρτάκι του «Ζορμπά», αλλά και το κομμάτι «Δεν χωράς πουθενά» από τις Τρύπες, προκαλώντας πανδαιμόνιο και αποθέωση από το ελληνικό κοινό.
Το ιδιαίτερο αυτό ελληνικό αφιέρωμα έπαιξαν ο Robert Trujillo μαζί με τον Kirk Hammett.
@Photo credits: INTIME, ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΡΔΑΡΗ