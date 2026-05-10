Γιατροί έπεσαν με αλεξίπτωτα σε απομακρυσμένο νησί για ύποπτο κρούσμα χανταϊού

Στρατιωτικοί γιατροί από τη Μ. Βρετανία προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα στο Τριστάν ντα Κούνια για να περιθάλψουν άνδρα με ύποπτη λοίμωξη από χανταϊό, μετά την έξαρση στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Σε μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης και υγειονομικής υποστήριξης, Βρετανοί στρατιωτικοί γιατροί προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα στο απομακρυσμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια, στον νότιο Ατλαντικό, προκειμένου να προσφέρουν ιατρική βοήθεια σε Βρετανό πολίτη με ύποπτα συμπτώματα χανταϊού.

Ο άνδρας είχε προηγουμένως αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκε θανατηφόρα έξαρση της νόσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν περίπου δύο εβδομάδες μετά την αποχώρησή του από το πλοίο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο ασθενής παραμένει σε σταθερή κατάσταση και βρίσκεται σε απομόνωση, ενώ οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

British Army medics & pathfinders jumped into Tristan da Cunha last night with emergency medical supplies to treat a suspected case of Hantavirus pic.twitter.com/AZ40xU9Fk2 May 10, 2026

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί έξι κρούσματα χανταϊού, ανάμεσά τους και δύο ακόμη Βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός του κρουαζιερόπλοιου.

Παράλληλα, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αεροσκάφος RAF A400M πραγματοποίησε ρίψη προμηθειών οξυγόνου στο νησί, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα είχαν περιοριστεί επικίνδυνα και θεωρούνταν πλέον κρίσιμα για την τοπική κοινότητα και τις ιατρικές ανάγκες.

Σχεδόν έναν μήνα μετά τον πρώτο θάνατο που συνδέθηκε με την έξαρση στο MV Hondius, το κρουαζιερόπλοιο έφτασε στην Τενερίφη. Οι ισπανικές αρχές βρίσκονται σε διαδικασία συντονισμού για την ασφαλή αποβίβαση περισσότερων από 100 επιβατών και μελών πληρώματος, καθώς και για τον επαναπατρισμό τους.

