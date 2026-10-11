Ιράν: Εκτέλεσαν τον γαμπρό μία μέρα μετά τον γάμο: Πιέζουν τώρα τη φυλακισμένη σύζυγο να τον αρνηθεί

Το ζευγάρι παντρεύτηκε μία ημέρα πριν εκτελεστεί ο άνδρας σε μία υπόθεση που προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή.

Η περίπτωση του ζευγαριού στο Ιράν, όπου ο γαμπρός, Αλιρέζα Σεπάχι εκτελέστηκε μία ημέρα μετά τον γάμο μου με την επίσης φυλακισμένη σύντροφό του, προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή.

Τώρα αποκαλύπτεται ότι στη γυναίκα, αλλά και στις οικογένειες των δυο συζύγων ασκούνται αφόρητες πιέσεις να αρνηθούν ότι υπήρξε γάμος.

Η 22χρονη Μεχσάντ Κασάνι, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 5 ετών, παντρεύτηκε δια τηλεφώνου τον 25χρονο Αλιρέζα Σεπάχι, και σύμφωνα με το Iran International, που επικαλείται καλά ενημερωμένες πηγές, υποβλήθηκε σε έντονη ανάκριση στη φυλακή Ντουλαταμπάντ του Ισφαχάν.

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