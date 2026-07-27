Βίντεο με οδηγό τραμ να καπνίζει με τα πόδια στην κονσόλα: Οδηγήθηκε στο πειθαρχικό της ΣΤΑ.ΣΥ.

Στο πειθαρχικό παραπέμπεται οδηγός Τραμ μετά από βίντεο που τον δείχνει να οδηγεί ξυπόλητος και να καπνίζει εντός του θαλάμου.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει οδηγό του Τραμ να συμπεριφέρεται με πλήρη αδιαφορία για τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής την ώρα της βάρδιας του.

Ο εν λόγω οδηγός καταγράφηκε όχι μόνο να καπνίζει συστηματικά μέσα στον θάλαμο διακυβέρνησης, αλλά να έχει βγάλει τα παπούτσια του και να έχει απλώσει τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση.

Τίναζε τις στάχτες στο πάτωμα

Όπως διακρίνεται στα πλάνα που τράβηξαν επιβάτες, ο οδηγός τίναζε επιδεικτικά τη στάχτη του τσιγάρου του στο πάτωμα του θαλάμου. Η προκλητική αυτή συμπεριφορά εξελισσόταν σε κοινή θέα, καθώς το μόνο που διαχώριζε τον οδηγό από το επιβατικό κοινό ήταν το διάφανο προστατευτικό τζάμι.

Αν και στο υλικό που διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν διευκρινίζεται η ακριβής ημερομηνία καταγραφής του συμβάντος, η δημοσιοποίησή του κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ. και η παραπομπή στο πειθαρχικό

Η διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. αντέδρασε άμεσα με επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι ο εικονιζόμενος υπάλληλος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη της εταιρείας.

Ανακοίνωση ΣΤΑ.ΣΥ.: «Σε σχέση με δημοσιεύματα και αναφορές που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούν βίντεο στο οποίο εμφανίζεται οδηγός του Τραμ χωρίς την προβλεπόμενη οδηγική συμπεριφορά και εικόνα, ενημερώνουμε ότι το σχετικό περιστατικό έχει ήδη διερευνηθεί.

Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας. Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες».

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