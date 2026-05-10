Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι θα συναντούσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόνο εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «φτάνει στο τέλος του», σε μια δήλωση που έρχεται την ώρα που επανέρχονται στο προσκήνιο τα σενάρια για πιθανές συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «πιστεύω πως το ζήτημα φθάνει στο τέλος», αναφερόμενος στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Η τοποθέτησή του έγινε λίγες ημέρες μετά από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο συνομιλιών.

Το πρόσωπο που προτιμά για συνομιλητή

Ερωτηθείς αν είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με τους Ευρωπαίους, ο Πούτιν έδειξε ως πιθανό πρόσωπο τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ. Πρόκειται για μια επιλογή με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς ο Σρέντερ θεωρείται εδώ και χρόνια πρόσωπο κοντά στη Μόσχα και στον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική στη Γερμανία, ο Σρέντερ ανέλαβε υψηλόβαθμες θέσεις σε ρωσικά ενεργειακά σχήματα, μεταξύ των οποίων και τα πρότζεκτ Nord Stream 1 και Nord Stream 2. Διετέλεσε επίσης επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της Rosneft, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στη Γερμανία, ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο έχει υποστηρίξει ότι την πρώτη κίνηση για την επανέναρξη επαφών θα πρέπει να την κάνουν οι Ευρωπαίοι, καθώς, όπως λέει η Μόσχα, εκείνοι διέκοψαν τις επαφές το 2022, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Πούτιν, από την πλευρά του, εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών, αλλά με τους δικούς του όρους και με πρόσωπα που θεωρεί αποδεκτά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συναντηθεί άμεσα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είπε, μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να γίνει μόνο αφού υπάρξει πρώτα μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία. Με άλλα λόγια, η Μόσχα δεν δείχνει να αντιμετωπίζει μια απευθείας συνάντηση των δύο ηγετών ως αφετηρία διαπραγμάτευσης, αλλά ως πιθανό επόμενο βήμα μετά από συμφωνία.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε και στο ζήτημα ανταλλαγής αιχμαλώτων, μετά την πρόταση που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια πρόταση από την ουκρανική πλευρά, λέγοντας ότι «η ουκρανική πλευρά θα πρέπει να απαντήσει στην πρόταση που έγινε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Παράλληλα, ο Πούτιν μίλησε και για τη σύγκρουση με το Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αν αυτό δεν συμβεί, «όλοι θα χάσουν», στέλνοντας μήνυμα για τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Ο Ρώσος πρόεδρος τοποθετήθηκε και για την Αρμενία, η οποία το τελευταίο διάστημα επιχειρεί να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πούτιν δήλωσε ότι θα ήταν «λογικό» να πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, ώστε οι πολίτες της να αποφασίσουν ποια κατεύθυνση επιθυμούν.

«Θα ήταν εντελώς λογικό να οργανωθεί ένα δημοψήφισμα και να ερωτηθούν οι Αρμένιοι πολίτες ποια είναι η επιλογή τους. Από εκεί και πέρα, θα κάνουμε κι εμείς τη δική μας επιλογή», ανέφερε, σχολιάζοντας τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του Ερεβάν.

Οι δηλώσεις Πούτιν έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής συζήτηση γύρω από το Ουκρανικό δείχνει να μετατοπίζεται ξανά προς το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η φράση ότι ο πόλεμος «φτάνει στο τέλος του» παραμένει περισσότερο πολιτική τοποθέτηση της Μόσχας παρά συγκεκριμένη ένδειξη άμεσης συμφωνίας. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν πίσω από τις δηλώσεις υπάρχει πραγματικό διπλωματικό άνοιγμα ή ακόμη ένας γύρος πίεσης προς Κίεβο, Ευρώπη και Ουάσιγκτον.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ