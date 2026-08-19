«Καμπάνα» εκατομμυρίων κατά της Ryanair από τον επιβάτη που βρέθηκε μισός έξω από το αεροπλάνο

Ο επιβάτης που βρέθηκε με το κεφάλι κρεμασμένο έξω από το αεροπλάνο της Ryanair πλέον προσφεύγει νομικά με ενδεχόμενες αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ.

ε δικαστικές ενέργειες κατά της Ryanair προσανατολίζεται δικηγόρος που υποστηρίζει ότι εκπροσωπεί 36 επιβάτες της πτήσης, στην οποία ένας 61χρονος άνδρας βρέθηκε με το κεφάλι και τον ώμο του έξω από το αεροσκάφος, μετά την αποκόλληση παραθύρου λίγο μετά την απογείωση, όπως μεταδίδει η γερμανική Bild.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου, σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία. Ο Λιούμπισα Κάροβιτς καθόταν ακριβώς δίπλα στο παράθυρο, όταν αυτό αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να προκληθεί απότομη αποσυμπίεση στην καμπίνα.

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