Συναυλία Metallica στο ΟΑΚΑ: Η πιο ευρηματική αναζήτηση εισιτηρίου από απεγνωσμένο θαυμαστή

Πολύς είναι ο κόσμος που παρόλο δεν πήρε εισιτήριο για τη συναυλία των Metallica, έχει κατακλύσει από νωρίς το ΟΑΚΑ, μήπως και του χαμογελάσει η τύχη. Ένας εξ αυτών, μάλιστα, τράβηξε τα βλέμματα.

Λίγο πριν ανοίξουν οι πύλες για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, ένας νεαρός θαυμαστής κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα στο πλήθος με τον πιο απλό αλλά ευρηματικό τρόπο.

Φορώντας στην πλάτη του ένα αυτοσχέδιο χαρτόνι με μήνυμα για αναζήτηση εισιτηρίου «Ψάχνω Ticket», περπατούσε ανάμεσα στους θεατές ελπίζοντας σε μια τελευταία ευκαιρία για είσοδο στη συναυλία.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή αναζήτηση εισιτηρίου για τους Metallica

Η ζήτηση για τη συναυλία ήταν τεράστια, με αρκετούς fans να αναζητούν μέχρι και την τελευταία στιγμή ένα «μαγικό χαρτάκι». Ο συγκεκριμένος φίλος του συγκροτήματος επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο για να τραβήξει την προσοχή όσων ίσως διέθεταν ένα επιπλέον εισιτήριο.

Η φωτογραφία του Gazzetta Plus κατέγραψε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές έξω από το ΟΑΚΑ πριν τη συναυλία. Ανάμεσα σε μπλούζες των Metallica, παρέες οπαδών και χιλιάδες κόσμου που κατευθύνονταν προς την είσοδο, η αυτοσχέδια «αγγελία» στην πλάτη του νεαρού έδωσε μια ξεχωριστή νότα στο κλίμα της βραδιάς.

