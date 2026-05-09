Τι γίνεται αν δεν βγάλεις νέα ταυτότητα μέχρι το καλοκαίρι

Οι παλιές «μπλε» ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους πολίτες να χρειάζονται νέα ταυτότητα ή διαβατήριο.

Αλλαγές έρχονται από το καλοκαίρι του 2026 για τους πολίτες που εξακολουθούν να έχουν τις παλιές «μπλε» αστυνομικές ταυτότητες, καθώς δεν θα μπορούν πλέον να τις χρησιμοποιούν ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι σχεδιάζουν ταξίδι στο εξωτερικό θα πρέπει να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα ή να διαθέτουν διαβατήριο. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνει σημαντικές αλλαγές για τους Έλληνες πολίτες., καθώς οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας και θεωρούνται πιο ευάλωτες σε παραχάραξη ή κακόβουλη χρήση.

Πώς γίνεται η έκδοση της νέας ταυτότητας

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να προγραμματίσουν εγκαίρως την έκδοση της νέας ταυτότητας, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός όσο πλησιάζει η εφαρμογή του μέτρου. Η διαδικασία γίνεται με προσωπική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα, ενώ βασικό στοιχείο είναι η ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί είτε να ληφθεί επιτόπου είτε να υποβληθεί μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr.

Η αίτηση συμπληρώνεται κατά την προσέλευση του πολίτη, με τα στοιχεία να αντλούνται αυτόματα από τα κρατικά μητρώα και να επιβεβαιώνονται επί τόπου. Το κόστος έκδοσης ανέρχεται σε 10 ευρώ μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται μειωμένο τέλος 5 ευρώ. Παράλληλα, απαιτείται και η αγορά ενός μικρής αξίας ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις πληρωμές να γίνονται μέσω της πλατφόρμας e-Παράβολο.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η παλιά ταυτότητα παραδίδεται και ακυρώνεται. Για όσους εκδίδουν ταυτότητα για πρώτη φορά, απαιτείται η παρουσία μάρτυρα που επιβεβαιώνει τα στοιχεία ταυτότητας. Στην περίπτωση ανηλίκων, τον ρόλο αυτό μπορεί να αναλάβει γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων.

Η παραγωγή των νέων ταυτοτήτων γίνεται σε κεντρικές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται περίπου σε επτά εργάσιμες ημέρες. Τα στοιχεία της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτόματα στα διασυνδεδεμένα δημόσια πληροφοριακά συστήματα, διευκολύνοντας τη χρήση της σε υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές.

Η αυξημένη ζήτηση, πάντως, έχει ήδη προκαλέσει καθυστερήσεις, κυρίως σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όπου τα διαθέσιμα ραντεβού εξαντλούνται γρήγορα. Γι’ αυτό οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν συχνά την πλατφόρμα κρατήσεων για νέες ημερομηνίες ή, όπου είναι εφικτό, να απευθύνονται σε αστυνομικά τμήματα μικρότερων πόλεων.

Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως επείγον ταξίδι, απώλεια ή κλοπή ταυτότητας, αλλά και σημαντικές εκπαιδευτικές ανάγκες, υπάρχει δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού, υπό την προϋπόθεση ότι ο πολίτης προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ