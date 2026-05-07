Το 1967, ένα αγόρι έκλεψε μεσαιωνικά πλακάκια από μοναστήρι: Έξι δεκαετίες αργότερα, επανεμφανίστηκαν σε παλιό κουτί με γλυκά

Με πλήρη μεταμέλεια, ο Simon White επέστρεψε, μετά σχεδόν εξήντα χρόνια, μεσαιωνικά πλακίδια που έκλεψε παιδί από μοναστήρι της Αγγλίας.

Το 1967, ο Simon White ήταν ένα μικρό παιδί όταν επισκέφθηκε με την οικογένειά του το Priorato de Wenlock, ένα μεσαιωνικό μοναστήρι στην αγγλική κομητεία του Shropshire. Μετά την επίσκεψη, ο πατέρας του τον ενθάρρυνε να πάρει μερικά πλακίδια από το δάπεδο ως αναμνηστικά.

«Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κέντρο επισκεπτών ούτε κάμερες ασφαλείας. Έκλεψα τρία από αυτά», εξήγησε ο White. Τα κομμάτια αυτά, με παραστάσεις δράκων και προσώπων, ήταν 700 ετών και ο ίδιος επέλεξε να τα φυλάξει σε ένα κουτί από καραμέλες. Σήμερα, σχεδόν έξι δεκαετίες μετά, αποφάσισε να επιστρέψει τα κειμήλια, χαρακτηρίζοντας την τότε πράξη του ως «κάτι τρομερό».

Το ημερολόγιο της μητέρας του ήταν το «κλειδί»

Με το πέρασμα του χρόνου, ο Simon είχε ξεχάσει την ύπαρξη των πλακιδίων. Ωστόσο, καθώς τακτοποιούσε το δωμάτιό του, βρήκε το παλιό κουτί. Αρχικά δεν θυμόταν την προέλευσή τους, αλλά χάρη στο ημερολόγιο της μητέρας του, κατάφερε να ανακαλέσει εκείνο το ταξίδι στο Wenlock Priory. Μόλις συνειδητοποίησε την αξία τους, επικοινώνησε με τον οργανισμό English Heritage, που διαχειρίζεται περισσότερα από 400 μνημεία στην Αγγλία.

Ο Matty Cambridge, στέλεχος του οργανισμού, τόνισε την «άψογη κατάσταση» στην οποία βρέθηκαν τα πλακίδια, καθώς παρέμεναν προστατευμένα μέσα στο κουτί: «Είναι υπέροχο να μπορείς να τα κρατάς και να εκτιμάς τις λεπτομέρειες που έχουν διατηρηθεί τόσο καλά, ειδικά αν τα συγκρίνουμε με εκείνα που βρίσκονται ακόμα στο μοναστήρι και έχουν φθαρεί από τα βήματα των επισκεπτών και τις καιρικές συνθήκες».

Η ειρωνεία της τύχης

Σε συνέντευξή του, ο White σχολίασε με χιούμορ την τροπή που πήρε η ζωή του: «Η απολαυστική ειρωνεία σε όλο αυτό είναι ότι, τώρα που είμαι συνταξιούχος, ένα από τα χόμπι μου είναι η αρχαιολογία! Προφανώς η τοπική αρχαιολογική εταιρεία στην οποία εντάχθηκε δεν θα έβλεπε με καλό μάτι μια τέτοια πράξη. Έτσι, μετά από σχεδόν 60 χρόνια, είναι δίκαιο και πρέπον τα πλακίδια να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους».

