Πήγε σε ξενοδοχείο με διαβατήριο από ανύπαρκτη χώρα - Η απόφαση του δικαστηρίου προκαλεί έκπληξη

Άνδρας προσπάθησε να κάνει check-in με διαβατήριο της «Περιπλανώμενης Δημοκρατίας της Μέντα Λερέντα». Συνελήφθη, οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και τελικά αθωώθηκε.

Μια ασυνήθιστη υπόθεση που ξεκίνησε από τη ρεσεψιόν ξενοδοχείου στην Αλμερία της Ισπανίας κατέληξε στις δικαστικές αίθουσες, με το Επαρχιακό Δικαστήριο να αθωώνει έναν άνδρα ο οποίος επιχείρησε να κάνει check-in χρησιμοποιώντας διαβατήριο μιας ανύπαρκτης χώρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025 σε ξενοδοχείο στην περιοχή El Toyo, όταν ο άνδρας παρουσίασε διαβατήριο της λεγόμενης «Περιπλανώμενης Δημοκρατίας της Μέντα Λερέντα», ενός σατιρικού διαδικτυακού κράτους που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος αποτελεί μια «ανεξάρτητη δημοκρατία».

Η άρνηση ταυτοποίησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όταν οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου ζήτησαν επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, ο άνδρας αρνήθηκε να επιδείξει την πραγματική του ταυτότητα.

Η στάση του οδήγησε στην κλήση της αστυνομίας, ενώ κατά την άφιξη των αστυνομικών φέρεται να αρνήθηκε εκ νέου να συνεργαστεί, προκαλώντας ένταση μέχρι που απομακρύνθηκε από τον χώρο.

Αρχικά καταδικάστηκε για ανυπακοή, με πρόστιμο και δικαστικά έξοδα σε βάρος του.

Γιατί αθωώθηκε

Μετά την έφεσή του, το Επαρχιακό Δικαστήριο της Αλμερίας ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση, κρίνοντας ότι η συμπεριφορά του δεν εμπίπτει στο αδίκημα της ανυπακοής, όπως αυτό προβλέπεται μετά τις πρόσφατες αλλαγές στον ισπανικό Ποινικό Κώδικα.

Οι δικαστές έκριναν ότι η άρνηση παροχής στοιχείων ταυτοποίησης στην αστυνομία μπορεί να συνιστά διοικητική παράβαση και όχι ποινικό αδίκημα.

Παρότι ο άνδρας απαλλάχθηκε από την ποινική καταδίκη και το πρόστιμο που του είχε επιβληθεί, το δικαστήριο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι αρμόδιες αρχές να κινήσουν σε βάρος του διοικητική διαδικασία, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημόσιας ασφάλειας.

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