Ένας κύκλος αίματος έκλεισε με τον χειρότερο τρόπο. Δύο ξαδέρφια, δύο διαβολικές συμπτώσεις που ξεπερνάνε κάθε όριο.

Μια σειρά από σοκαριστικές συμπτώσεις και ένα σκληρό παιχνίδι της μοίρας φαίνεται πως κρύβονται πίσω από το υπόβαθρο της στυγερής δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Ο 54χρονος δράστης, Κώστας Παρασύρης, είχε χάσει τον γιο και τον ανιψιό του με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο, στο ίδιο ακριβώς σημείο, γεγονός που φαίνεται να σημάδεψε ανεξίτηλα την οικογένειά του.

2016: Το πρώτο χτύπημα της μοίρας

Η τραγωδία για την οικογένεια ξεκίνησε τα ξημερώματα της 17ης Απριλίου 2016. Ο 22χρονος Χάρης Βαρότσης, ανιψιός του δράστη, επέβαινε ως συνοδηγός σε αυτοκίνητο που κινούνταν στην παραλιακή Ηρακλείου.

Στις 03:30, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολώνα. Ο Χάρης έδωσε μάχη στην εντατική για 19 ημέρες, καταλήγοντας στις 5 Μαΐου 2016 από σοβαρά τραύματα στον θώρακα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

2023: Η τραγική επανάληψη

Επτά χρόνια αργότερα, η ιστορία επαναλήφθηκε με ανατριχιαστική ακρίβεια. Στις 20 Οκτωβρίου 2023, ο γιος του δράστη, Γιώργος Παρασύρης, βγήκε βόλτα με φίλους. Στο τιμόνι βρισκόταν ο 18χρονος τότε Νικήτας.

Στις 03:30 (ναι, καλά διαβάσατε, ακριβώς την ίδια ώρα) τα ξημερώματα, το όχημα προσέκρουσε σε κολώνα στο ίδιο ακριβώς σημείο (ναι, ξανά καλά διαβάσατε), δίπλα στο εικονοστάσι του ξαδέρφου του, Χάρη.

Ο Γιώργος, επίσης συνοδηγός, έφερε τα ίδια ακριβώς τραύματα και κατέληξε μετά από 19 ημέρες νοσηλείας, όπως ακριβώς και ο ξάδερφός του. Τα δύο παιδιά θάφτηκαν στον ίδιο τάφο.

Το απόγευμα της Τρίτης (5/5), ανήμερα της επετείου θανάτου του ανιψιού του και λίγο μετά το μνημόσυνο για τα 9 χρόνια από τον χαμό του, ο 54χρονος συνάντησε τον 21χρονο πλέον Νικήτα. Θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του στο τροχαίο του 2023, ο Κώστας Παρασύρης φέρεται να «θόλωσε» από τη συναισθηματική φόρτιση της ημέρας και πυροβόλησε τον νεαρό έξι φορές, δίνοντάς του τη χαριστική βολή.

