Γωγώ Τσαμπά: Της πέταξαν λουλούδια με φορτωτή σε πανηγύρι στα Φάρσαλα (vid)

Σε πανηγύρι στα Φάρσαλα τραγούδησε χθες (30/6) η Γωγώ Τσαμπά, αλλά σίγουρα δεν περίμενε να της πετάξουν λουλούδια με φορτωτή. Δείτε το βίντεο.

Η Γωγώ Τσαμπά τραγούδησε χθες Τρίτη (30/6) σε πανηγύρι στο χωριό Πολυνέρι του δήμου Φαρσάλων και όσο βρισκόταν στην σκηνή και διασκέδαζε τον κόσμο, της συνέβη κάτι μάλλον ασυνήθιστο.

Μπροστά στην πίστα σταμάτησε ένας μικρός φορτωτής, ο οποίος άδειασε λουλούδια με τον κουβά του, ενώ έπαιζε η ορχήστρα.

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