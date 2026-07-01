Γωγώ Τσαμπά: Της πέταξαν λουλούδια με φορτωτή σε πανηγύρι στα Φάρσαλα (vid)
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Σε πανηγύρι στα Φάρσαλα τραγούδησε χθες (30/6) η Γωγώ Τσαμπά, αλλά σίγουρα δεν περίμενε να της πετάξουν λουλούδια με φορτωτή. Δείτε το βίντεο.
Η Γωγώ Τσαμπά τραγούδησε χθες Τρίτη (30/6) σε πανηγύρι στο χωριό Πολυνέρι του δήμου Φαρσάλων και όσο βρισκόταν στην σκηνή και διασκέδαζε τον κόσμο, της συνέβη κάτι μάλλον ασυνήθιστο.
Μπροστά στην πίστα σταμάτησε ένας μικρός φορτωτής, ο οποίος άδειασε λουλούδια με τον κουβά του, ενώ έπαιζε η ορχήστρα.
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