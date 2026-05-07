Ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου κόμματος: «Επιστρέφω δυναμικά» (vid)

Νέο κόμμα με στόχο την είσοδο στη Βουλή προανήγγειλε ο καταδικασμένος για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης.

Σε μια κίνηση που προκαλεί έντονο προβληματισμό σχετικά με τις νομικές δικλείδες του πολιτικού συστήματος, ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης την πρόθεσή του να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα αμέσως μετά την αποφυλάκισή του.

Αν και εκτίει ποινή κάθειρξης 13 ετών και 6 μηνών για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», χρησιμοποίησε υλικό από την παρουσίαση του βιβλίου του για να στείλει μήνυμα «δυναμικής επιστροφής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανταπόκριση των παρευρισκόμενων στην εκδήλωση ήταν το έναυσμα για τις επόμενες κινήσεις του. «Δεσμεύομαι ότι μόλις πατήσω, μόνο το ένα πόδι, έξω από τη φυλακή θα είναι να επανέρθω στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ!

Πρώτες εικόνες από την παρουσίαση του βιβλίου μου "Μαύρη Βίβλος του Πολιτικού Συστήματος". Χιλιάδες Έλληνες έδωσαν δυναμικό παρόν. Στις ηλικίες 17-35 είμαστε ήδη πρώτη δύναμη! May 7, 2026

«Πήρα το πράσινο φως για νέο κόμμα»

Στο βίντεο που αναρτήθηκε, ο καταδικασμένος πρώην βουλευτής υποστηρίζει ότι το έρεισμά του στις νεαρές ηλικίες (17-35) παραμένει ισχυρό, χαρακτηρίζοντας την επιρροή του ως «πρώτη δύναμη». Παράλληλα, ισχυρίζεται πως έλαβε το «πράσινο φως» από τους υποστηρικτές του για τη δημιουργία ενός «νέου ισχυρού κόμματος» που θα στοχεύει στην είσοδο στη Βουλή.

Η κίνηση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το αν και πώς το νομικό πλαίσιο μπορεί να αποτρέψει την πολιτική δραστηριότητα προσώπων που έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ενώ ο Κασιδιάρης σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις του, το πολιτικό σύστημα παρακολουθεί τις ανακοινώσεις του, εξετάζοντας τις πιθανές επιπτώσεις μιας νέας απόπειρας επανόδου του στον πολιτικό στίβο.

