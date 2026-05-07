Ο Ζωντανός Νοστράδαμος προβλέπει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν: «Υπάρχουν ακόμη πολλά που μπορεί να συμβούν»

Ο Ζωντανός Νοστράδαμος, Άθος Σαλόμ, κάνει τις προβλέψεις του για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Ο Άθος Σαλόμ, γνωστός ως «Ζωντανός Νοστράδαμος» της Βραζιλίας, μοιράστηκε τις σκέψεις του για την τρέχουσα σύγκρουση στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι τα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα είναι μόνο η αρχή.

Το παγκόσμιο εμπόριο δέχθηκε ισχυρό πλήγμα νωρίτερα φέτος, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράν, προκαλώντας τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας και χιλιάδων ανθρώπων.

Από τη συμβατική σύγκρουση στον «πόλεμο φθοράς»

Παρά την τρέχουσα εκεχειρία και τη συνεχιζόμενη αναταραχή στα στενά του Ορμούζ, ο Σαλόμ εκτιμά ότι η σύγκρουση θα εξελιχθεί σε έναν πρωτοφανή «πόλεμο φθοράς». Όπως δήλωσε στην εφημερίδα The Mirror, η επόμενη φάση θα χαρακτηριστεί από «τεχνολογική κατοχή», καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις και ανάπτυξη νέων αμυντικών τεχνολογιών.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο προφήτη, οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε στρατιωτική εισβολή στο Ιράν. Αντιθέτως, ο στόχος είναι η απενεργοποίηση της ικανότητας της Τεχεράνης να εξάγει ενέργεια, διασφαλίζοντας ότι το φθηνό ιρανικό πετρέλαιο δεν θα φτάσει ποτέ ξανά στην Κίνα.

Ο Σαλόμ περιέγραψε τη γεωπολιτική σκακιέρα του 2026 ως μια κίνηση των ΗΠΑ ενάντια στους τρεις πυλώνες του ενεργειακού εφοδιασμού της Κίνας:

Ιράν : Ο άμεσος στόχος.

: Ο άμεσος στόχος. Βενεζουέλα : Το «αιχμαλωτισμένο» κομμάτι.

: Το «αιχμαλωτισμένο» κομμάτι. Ρωσία: Ο παράγοντας της εκεχειρίας.

Αντίθετες προβλέψεις από την Κίνα

Την ίδια ώρα, ο Κινέζος μυστικιστής καθηγητής Xueqin Jiang εξέφρασε μια τελείως διαφορετική άποψη, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν θα βγει τελικά νικητής. «Δεν υπάρχει απολύτως κανένας τρόπος να κερδίσει η Αμερική αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε τον Μάρτιο, προσθέτοντας ότι μια πιθανή ήττα των ΗΠΑ θα άλλαζε για πάντα την παγκόσμια τάξη πραγμάτων.

Ενώ οι ηγέτες, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, προέβλεπαν ότι ο πόλεμος θα τελείωνε «πολύ γρήγορα», οι προβλέψεις των σύγχρονων μυστικιστών δείχνουν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή και επικίνδυνη.

