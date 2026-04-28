Εταιρεία αναπτύσσει φάρμακο που φέρεται να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση σε σκύλους.

Το LOY-002 είναι ένα υποσχόμενο φάρμακο που φιλοδοξεί να φέρει επανάσταση στην κτηνιατρική, παρατείνοντας το «υγιές προσδόκιμο ζωής» των ηλικιωμένων σκύλων μέσω της επιβράδυνσης της βιολογικής γήρανσης.

Ενώ εταιρείες παγκοσμίως επενδύουν δισεκατομμύρια σε λύσεις αντιγήρανσης αναζητώντας την «πηγή της νεότητας», οι δοκιμές σε ανθρώπους αποτελούν τροχοπέδη, καθώς απαιτούν δεκαετίες ερευνών.

Αντίθετα, οι διαδικασίες για κτηνιατρικά προϊόντα είναι πιο άμεσες. Αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία βιοτεχνολογίας Loyal ανακοίνωσε ότι το φάρμακό της πέρασε ένα σημαντικό ρυθμιστικό εμπόδιο, καθιστώντας το την πρώτη δυνητική θεραπεία μακροζωίας που λαμβάνει έγκριση για οποιοδήποτε είδος.

Τι είναι το LOY-002 και πώς λειτουργεί

Το πειραματικό αυτό σκεύασμα κυκλοφορεί σε μορφή δισκίου με γεύση βοδινού και προορίζεται για ηλικιωμένους σκύλους άνω των 10 ετών, με βάρος τουλάχιστον 6,5 κιλών.

Το φάρμακο στοχεύει την ορμόνη «IGF-1» (ινσουλινοειδής αυξητικός παράγοντας 1), η οποία βοηθά την ανάπτυξη των σκύλων, αλλά σε υψηλά επίπεδα μετά την ενηλικίωση θεωρείται ο κύριος ένοχος για την επιτάχυνση της κυτταρικής γήρανσης. Η Loyal υποστηρίζει ότι το LOY-002 μειώνει τις επιπτώσεις της ορμόνης αυτής, επιβραδύνοντας το βιολογικό ρολόι και διατηρώντας την ποιότητα ζωής των σκύλων στα γηρατειά τους.

Το χάπι έχει σχεδιαστεί ειδικά για μεγαλόσωμους σκύλους, καθώς οι συγκεκριμένες ράτσες τείνουν να έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής σε σύγκριση με τις μικρότερες. Η Ellen Ratcliff, αντιπρόεδρος κλινικής και κτηνιατρικής ιατρικής της Loyal, δήλωσε πως η έγκριση του τμήματος ασφαλείας από τον FDA αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην αποστολή της εταιρείας να αναπτύξει ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα παράτασης της ζωής.

Πότε θα κυκλοφορήσει στην αγορά το LOY-002

Το LOY-002 έχει ήδη λάβει έγκριση για τα δύο από τα τρία κύρια τεχνικά σκέλη που απαιτούνται για την κυκλοφορία του. Πλέον απομένει η μελέτη «STAY», η οποία θα αποδείξει την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε πραγματικές συνθήκες.

Η Loyal εκτιμά ότι αυτό το τελευταίο εμπόδιο θα ξεπεραστεί μέσα στο επόμενο έτος, με στόχο το LOY-002 να είναι εμπορικά διαθέσιμο μέχρι το τέλος του 2027.

