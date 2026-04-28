Οι ειδικοί συμφωνούν: Ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να εκτυπώνετε την απόδειξη στο ΑΤΜ

Η προστασία της ψηφιακής σας ταυτότητας, των αποταμιεύσεών σας, των συναλλαγών σας και η αποτροπή παραβίασης της ασφάλειας στους λογαριασμούς σας θα είναι το κλειδί για την αποφυγή απάτης.

Σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές αποδείξεις αντικαθιστούν σταδιακά το χαρτί, η επιμονή στην εκτύπωση του αποδεικτικού στο ATM μπορεί να εκθέσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των λογαριασμών σας.

Αν και φαίνεται σαν ένα απλό κομμάτι χαρτί, η απόδειξη που επιβεβαιώνει τη συναλλαγή σας περιέχει κρίσιμες πληροφορίες. Στοιχεία του λογαριασμού, της κάρτας, η ώρα, η ημερομηνία, καθώς και η ακριβής τοποθεσία και διεύθυνση του ATM όπου βρεθήκατε, παραμένουν τυπωμένα πάνω της.

Αυτά τα δεδομένα μπορούν να γίνουν το «όπλο» στα χέρια επιτήδειων για τον σχεδιασμό στοχευμένων απατών, καθώς μπορούν να προσποιηθούν την τράπεζά σας ή μια ασφαλιστική εταιρεία διαθέτοντας πληροφορίες που σας κάνουν να τους εμπιστευτείτε.

Ο κίνδυνος της «κοντινής» κίνησης

Πολλοί χρήστες συνηθίζουν να πετούν την απόδειξη στα καλαθάκια απορριμμάτων που βρίσκονται δίπλα στα ATM. Αυτή η κίνηση αποτελεί σοβαρό ζήτημα ασφαλείας. Αν είναι απαραίτητο να εκτυπώσετε το αποδεικτικό, η καλύτερη πρακτική είναι να το κρατάτε μαζί σας και να το καταστρέφετε στο σπίτι. Μην το πετάτε απλώς στην ανακύκλωση, φροντίστε να κόψετε τα σημεία όπου εμφανίζονται ευαίσθητα δεδομένα, ώστε να μην είναι πλέον αναγνώσιμα.

Η επιλογή της μη εκτύπωσης είναι πλέον η βέλτιστη λύση για την προστασία της ψηφιακής σας ταυτότητας. Μέσω των τραπεζικών εφαρμογών, μπορείτε να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο κάθε συναλλαγή, κατάθεση ή ανάληψη, χωρίς τον κίνδυνο να χάσετε κάποιο χαρτί ή να εκθέσετε τα στοιχεία σας.

