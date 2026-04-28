Καθηγήτρια σκοτώθηκε πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας στον Κολωνό, όπου και διέμενε, ενώ ζούσε επί δύο χρόνια αφόρητη πίεση, όπως καταγγέλλει ο σύζυγός της.

Την τελευταία της πνοή άφησε το πρωί της Τρίτης (28/4) 54χρονη καθηγήτρια στον Κολωνό, η οποία έπεσε στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8:00 π.μ., με τον σύζυγό της να ειδοποιεί έντρομος τις Αρχές αφού την αντίκρισε στον δρόμο.

Οι καταγγελίες για εργασιακή πίεση και εκφοβισμό: «Ήταν όλοι εναντίον της»

Σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις, η άτυχη γυναίκα βίωνε το τελευταίο διάστημα έντονη ψυχολογική πίεση λόγω της εργασίας της στο σχολείο. Ο σύζυγός της, μιλώντας στο Star, περιέγραψε μια εφιαλτική κατάσταση, υποστηρίζοντας πως η 54χρονη δεχόταν επιθέσεις από συναδέλφους της αλλά και από τον Σύλλογο Γονέων. «Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της. Κανείς δεν ήταν με το μέρος της, ήταν όλοι εναντίον της», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η γυναίκα φοβόταν ότι θα κινηθούν νομικά εναντίον της και θα την οδηγούσαν στον Εισαγγελέα.

Ο σύζυγος της καθηγήτριας εμφανίστηκε αποφασισμένος να αναζητήσει ευθύνες για τον θάνατο της μητέρας των δύο παιδιών τους. Όπως δήλωσε, η κατάσταση αυτή συνεχιζόταν για δύο χρόνια και σκοπεύει να κινηθεί ποινικά εναντίον όσων θεωρεί υπεύθυνους για την ψυχολογική κατάρρευση της συζύγου του. Η 54χρονη εξέπνευσε κατά τη μεταφορά της με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Παρέμβαση και ΕΔΕ από το Υπουργείο Παιδείας

Μετά τη δημοσιοποίηση του τραγικού συμβάντος, το Υπουργείο Παιδείας αντέδρασε άμεσα. Ο Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον της καθηγήτριας.

Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες επαφές του υπουργείου με τη διεύθυνση του σχολείου και τη σύμβουλο εκπαίδευσης, αναφέρθηκε πως δεν είχε υπάρξει ποτέ επίσημη καταγγελία για εκφοβισμό σε βάρος της εκπαιδευτικού στο παρελθόν.

