Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος που πυροβόλησε 5 άτομα στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο στη Λουκάρεως

Ο 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 άτομα στο ΕΦΚΑ και το Εφετείο στην Λουκάρεως συνελήφθη στην Πάτρα.

Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) ο 89χρονος που προκάλεσε αιματηρό επεισόδιο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο Αθηνών.

Ο ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος αναζητούνταν μετά την επίθεση με καραμπίνα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων στην Αθήνα, εντοπίστηκε από τις αρχές δίπλα στα ΚΤΕΛ της Πάτρας.

Σύμφωνα με το newsit.gr, ο 89χρονος είχε διαφύγει από την πρωτεύουσα με ταξί και σκόπευε να ταξιδέψει ακτοπλοϊκώς προς την Ιταλία. Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, βρέθηκε στην κατοχή του ένα γεμάτο περίστροφο των 38 χιλιοστών.

Το χρονικό της επίθεσης και το κίνητρο

Ο δράστης εισέβαλε αρχικά στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια στο Εφετείο, στην οδό Λουκάρεως, κρατώντας μια κοντόκαννη καραμπίνα με την οποία άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, ο 89χρονος επισκεπτόταν συχνά τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, δημιουργώντας εντάσεις, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με την έκδοση της σύνταξής του, την οποία διεκδικούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του έπαιξε η ανιψιά του, η οποία ήταν και το πρόσωπο που τον φρόντιζε καθημερινά. Μόλις πληροφορήθηκε τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην Αθήνα, επικοινώνησε με τις αρχές και έδωσε τα πλήρη στοιχεία του ηλικιωμένου, διευκολύνοντας την άμεση ταυτοποίηση και την τελική του σύλληψη.

Οι πέντε τραυματίες από τις επιθέσεις σε Κεραμεικό και Λουκάρεως νοσηλεύονται σε καλή και σταθερή κατάσταση. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα με βαρύ κατηγορητήριο.

