Υπόθεση Μυρτώς: Νέοι ύποπτοι στο μικροσκόπιο - Συγκλονίζει ο πατέρας με δραματική δήλωση

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά. Διευρύνεται η έρευνα, στο «κάδρο» νέα πρόσωπα, σοκάρει o πατέρας της.

Δώδεκα ημέρες μετά την τραγωδία που συγκλόνισε την Κεφαλονιά, η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς παραμένει ανοιχτή και γεμάτη ερωτήματα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον σε νέα πρόσωπα που καλούνται να καταθέσουν, καθώς επιχειρείται να αποσαφηνιστούν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.

Το μοιραίο βράδυ στο δωμάτιο ξενοδοχείου στο Αργοστόλι εξακολουθεί να καλύπτεται από ασάφειες. Οι αντιφάσεις που προέκυψαν από τις απολογίες των κατηγορουμένων φαίνεται πως λειτούργησαν ως καταλύτης για την επέκταση της έρευνας. Η ανακρίτρια αποφάσισε να ανοίξει νέο κύκλο καταθέσεων, με στόχο να καλυφθούν τα κενά και να διασταυρωθούν κρίσιμα στοιχεία.

Στο μεταξύ, η αγωνία εντείνεται τόσο για τον αριθμό των εμπλεκομένων όσο και για τη φύση της υπόθεσης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να συνδέεται με ευρύτερες και ιδιαίτερα ανησυχητικές πρακτικές.

Καταγγελίες για οργανωμένο σχέδιο

Ιδιαίτερα βαριές είναι οι καταγγελίες του πατέρα της 19χρονης, ο οποίος, σε μια φορτισμένη συναισθηματικά τοποθέτηση, κάνει λόγο για οργανωμένη δράση πίσω από τον θάνατο της κόρης του.

Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για ένα καλά στημένο σχέδιο, στο οποίο κάθε εμπλεκόμενος είχε συγκεκριμένο ρόλο. «Θα δούμε πράγματα που δεν τα πιστεύει ανθρώπινος νους», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κόρη του παγιδεύτηκε από μια ομάδα που λειτούργησε μεθοδικά.

Οι δηλώσεις του προσθέτουν νέα διάσταση στην υπόθεση, ενισχύοντας τα σενάρια περί ύπαρξης ευρύτερου κυκλώματος. Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και να εξετάζουν κάθε πιθανή σύνδεση, σε μια προσπάθεια να φτάσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η εξέλιξη των ερευνών αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς κάθε νέο στοιχείο ενδέχεται να ανατρέψει τα έως τώρα δεδομένα και να ρίξει φως σε μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις των τελευταίων ημερών.

