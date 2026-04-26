Μάζεψε 126 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα σε επτά μήνες και δεν πλήρωσε ούτε μία: Αυτό ήταν το κόλπο του

39χρονος οδηγός από το Λονδίνο βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, έχοντας συγκεντρώσει το απίστευτο νούμερο των 126 κλήσεων για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε μόλις επτά μήνες, χωρίς να καταβάλει ούτε ένα ευρώ.

Ο Jimmy McIntyre, κάτοικος του Ealing στο δυτικό Λονδίνο, φέρεται να χρησιμοποίησε μια συστηματική μέθοδο για να αποφεύγει τις κυρώσεις. Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, κάθε φορά που το όχημά του καταγραφόταν από τα ραντάρ ταχύτητας της πρωτεύουσας μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου 2024, ο ίδιος παρείχε ψευδή προσωπικά στοιχεία. Η τακτική αυτή μετέτρεψε μια σειρά από τροχαίες παραβάσεις σε ποινικό αδίκημα, καθώς πλέον κατηγορείται για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Η δικαστική μάχη και το μέλλον του οδηγού

Στις 14 Απριλίου, ο McIntyre εμφανίστηκε ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου του Isleworth, όπου δήλωσε αθώος για την κύρια κατηγορία της παρεμπόδισης του έργου των αρχών. Παρά ταύτα, παραδέχθηκε ότι απέκρυψε από την ασφαλιστική του εταιρεία προηγούμενες καταδίκες, γεγονός που επιβαρύνει τη θέση του.

Ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η δίκη του ορίστηκε για τον Σεπτέμβριο του 2030, με τις αρχές να επιδιώκουν μια απόφαση που θα λειτουργήσει ως παραδειγματισμός για τη χρήση πλαστών στοιχείων.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις παράνομες μεθόδους που επιστρατεύουν οδηγοί παγκοσμίως για να «τυφλώνουν» τα ραντάρ. Από τηλεχειριζόμενα συστήματα που σκοτεινιάζουν την πινακίδα στις ΗΠΑ, μέχρι τα περιβόητα «φύλλα-μαγνήτες» που καλύπτουν ψηφία, η εφευρετικότητα των παραβατών δεν έχει όρια. Ωστόσο, η αστυνομία προειδοποιεί ότι τέτοιου είδους «αστεία» κοστίζουν ακριβά.

