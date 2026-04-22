O 23χρονος για όσα συνέβησαν με τη Μυρτώ: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά και ο 66χρονος ήταν σε βιντεοκλήση» (vid)

Ο 23χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς «σπάει» τη σιωπή του μέσα από τη φυλακή και αποκαλύπτει τι έγινε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου το μοιραίο βράδυ.

Τη δική του εκδοχή για τα όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο κατάλυμα στο Αργοστόλι, λίγο πριν η 19χρονη Μυρτώ εγκαταλειφθεί αβοήθητη στον δρόμο, παρουσίασε ο 23χρονος κατηγορούμενος μέσα από τη φυλακή.

Ο 23χρονος υποστήριξε ότι γνώρισε τη Μυρτώ πριν από περίπου ενάμιση μήνα σε έναν γάμο στην Κεφαλονιά και έκτοτε έγιναν φίλοι, συναντώντας την κατά τις επισκέψεις του στο νησί από την Αθήνα.

Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες του πατέρα της 19χρονης περί συμμετοχής σε κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών ή μαστροπείας. Ανέφερε μάλιστα πως έχει παραδώσει στην ανακρίτρια στοιχεία που, κατά τον ίδιο, δείχνουν τη δραστηριότητα της Μυρτώς σε διαδικτυακή πλατφόρμα, ενώ ισχυρίστηκε πως η κοπέλα γνώριζε προσωπικά τον 66χρονο που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Τι συνέβη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου σύμφωνα με τον κατηγορούμενο

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε με λεπτομέρειες το σκηνικό μέσα στο δωμάτιο «10» το μοιραίο βράδυ. Υποστήριξε ότι είχαν σκοπό να κάνουν μια βιντεοκλήση ερωτικού περιεχομένου με τον 66χρονο, ο οποίος τους είχε στείλει 220 ευρώ μέσω IRIS.

Ο 23χρονος ανέφερε ότι ο ίδιος είχε μεταμφιεστεί με γυναικεία ρούχα, περούκα και μακιγιάζ, ενώ στο δωμάτιο βρέθηκαν και άλλα άτομα, ανάμεσά τους ένας πρώην αρσιβαρίστας και ένας Αλβανός υπήκοος. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, έκαναν χρήση κοκαΐνης και αλκοόλ, ενώ ο 66χρονος παρακολουθούσε τη συνεύρεσή τους μέσω βιντεοκλήσης.

«Κάλεσα τον πρώην αρσιβαρίστα γιατί κάνω χρήση ουσιών και του είπα να φέρει κοκαΐνη. Έχω ζητήσει στην ανακρίτρια μέσω του δικηγόρου μου να γίνει τοξικολογική εξέταση για να δουν ότι είμαι χρήστης ουσιών. Ο Αλβανός ήταν σε διπλανό δωμάτιο με ανήλικη.

Τον κάλεσε ο πρώην αρσιβαρίστας και συνευρισκόμασταν ερωτικά όλοι μαζί και ο 66χρονος ήταν στη βιντεοκλήση για προσωπική του ευχαρίστηση. Όταν έπαθε η Μυρτώ τους σπασμούς, εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό μου, αλλά επειδή δεν ήξερα τη διεύθυνση που είμαστε για να έρθει το ασθενοφόρο, μίλησε στο τηλέφωνο ο αρσιβαρίστας».

Εξήγησε στην ανακρίτρια ότι δεν ακολούθησε τους υπόλοιπους όταν μετέφεραν την κοπέλα έξω, διότι έπρεπε να ξεβαφτεί και να αλλάξει ρούχα. Η μαύρη σακούλα που κατέγραψαν οι κάμερες να κρατά φεύγοντας, περιείχε σύμφωνα με τον ίδιο την περούκα, τα γυναικεία εσώρουχα και τα άδεια μπουκάλια, τα οποία πέταξε σε κάδο σκουπιδιών.

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μίλησε και η μητέρα της Μυρτώς, η οποία επανέλαβε πως η 19χρονη δεν έπινε αλκοόλ και ναρκωτικά: «Δεν θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου, το βασάνισαν αυτά τα γουρούνια, την άφησαν αβοήθητη. Με το παιδί μου δεν είχαμε μυστικά, μόνο για τη Μυρτούλα μου ζούσα», είπε.

