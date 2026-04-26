Άγνωστοι βανδάλισαν την προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη στη Θεσσαλονίκη όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Στόχος αγνώστων έγινε η προτομή του αδικοχαμένου αστυνομικού των ΜΑΤ, Γιώργου Λυγγερίδη, η οποία βρίσκεται τοποθετημένη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/4). Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για την ενέργεια αυτή.

Ο κ. Τσαϊρίδης τόνισε στην ανάρτησή του ότι έχουν ήδη ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες από πλευράς της Ένωσης, ώστε το μνημείο να καθαριστεί και να αποκατασταθεί άμεσα στην αρχική του μορφή.

Η ανάρτηση του Θεόδωρου Τσαϊρίδη



«Στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ήρωα Αστυνομικού ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, είχα αναφέρει ότι 100 φορές και αν το βανδαλίσουν 101 θα είμαστε εκεί να το αποκαταστήσουμε.

Χθες το βράδυ κάποια αρρωστημένα μυαλά προχώρησαν σε αυτή την εμετική πράξη. Εμείς ήδη έχουμε προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί

Αυτές οι ακραίες και άρρωστες μειοψηφίες πρέπει με την συμβολή όλων να εξαφανιστούν από την πόλη της Θεσσαλονίκης Και για να γίνει αυτό πρέπει άπαντες να δράσουμε με αποφασιστικότητα, μακριά από φοβικά σύνδρομα. Το οφείλουμε στους Ήρωες μας που έπεσαν στο καθήκον και στις νέες γενιές».

