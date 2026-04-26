Η άνοδος της ρητορικής μίσους, του «αντιθεσμικού εξτρεμισμού» και των παγκόσμιων εντάσεων απειλούν την ασφάλεια της ολλανδικής κοινωνίας.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι μυστικές υπηρεσίες των Κάτω Χωρών (AIVD), προειδοποιώντας για ένα «ασταθές και απρόβλεπτο» τοπίο ασφαλείας, όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο εξτρεμισμός απειλούν άμεσα τη σταθερότητα της χώρας.

Η ακροδεξιά βία και το αντιθεσμικό μίσος: Στο στόχαστρο των τρομοκρατών η νεολαία

Η ετήσια έκθεση της AIVD εστιάζει στη ριζοσπαστικοποίηση της ακροδεξιάς, διακρίνοντας μια τάση που επιδιώκει την κανονικοποίηση της ρητορικής μίσους και μια βίαιη μειοψηφία που προετοιμάζεται για ένοπλη δράση.

Οι αρχές εξάρθρωσαν ομάδες που κατασκεύαζαν πυρομαχικά και εκρηκτικά, ενώ έντονη ανησυχία προκαλεί το «αντιθεσμικό εξτρεμισμό». Πρόκειται για οπαδούς θεωριών συνωμοσίας που στοχοποιούν δικαστές και δημοσιογράφους, με την υπηρεσία να προχωρά σε κατασχέσεις όπλων, αυτοσχέδιων εκρηκτικών, ακόμη και σπόρων για την παραγωγή της τοξικής ουσίας ρικίνη.

Οι νέοι κάτω των 24 ετών αποτελούν πλέον τον κύριο στόχο στρατολόγησης για τρομοκρατικά δίκτυα, κυρίως από το Ισλαμικό Κράτος. Η κατάσταση κρίνεται συναγερμική, καθώς ένας στους τρεις υπόπτους για τρομοκρατία ανήκει σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Μάλιστα, από τα έντεκα άτομα που συνελήφθησαν το 2025 για επικείμενες επιθέσεις, τα έξι ήταν νεαρά άτομα.

Ρωσικές επιθέσεις και κινεζική κατασκοπεία

Στο επίπεδο της ξένης παρέμβασης, η Ρωσία ακολουθεί μια επιθετική στάση, στοχεύοντας τις δημόσιες υποδομές των Κάτω Χωρών. Η ομάδα χάκερ «Laundry Bear» κατάφερε να υποκλέψει δεδομένα χιλιάδων αστυνομικών και να παραβιάσει επικοινωνίες αξιωματούχων.

Παράλληλα, η Κίνα κατηγορείται για συστηματική κυβερνοκατασκοπεία με σκοπό την κλοπή προηγμένης τεχνολογίας, ενώ το Ιράν φέρεται να καταδιώκει αντιφρονούντες που έχουν βρει καταφύγιο επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Η διευθύντρια της AIVD, Simone Smit, υπογράμμισε ότι στα 80 χρόνια ιστορίας της υπηρεσίας, η εθνική ασφάλεια δεν έχει δεχθεί ποτέ ξανά τέτοια πίεση από τόσα διαφορετικά μέτωπα ταυτόχρονα.

