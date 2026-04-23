Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή των ναρκοτέστ στους ελληνικούς δρόμους.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή των ναρκοτέστ στους ελληνικούς δρόμους. Πρόκειται για ένα μέτρο που στοχεύει στον εντοπισμό οδηγών υπό την επήρεια ουσιών και τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων.

Η διαδικασία των ελέγχων θα είναι σταδιακή και θα ξεκινά από τον δρόμο με τη λήψη δείγματος σάλιου από τους αστυνομικούς της Τροχαίας. Σε περίπτωση που η πρώτη ένδειξη είναι θετική, ο οδηγός θα υποβάλλεται σε αιματολογική εξέταση για την ακριβή ταυτοποίηση της ουσίας και της ποσότητας, ενώ προβλέπεται η άμεση ακινητοποίηση του οχήματος.

Ποιες ουσίες θα ανιχνεύουν τα ναρκοτέστ

Το νέο τεστ θα πραγματοποιείται επιτόπου, με τον οδηγό να τοποθετεί τη συσκευή στο στόμα και να λαμβάνει αποτέλεσμα σε περίπου 5 λεπτά. Θα ανιχνεύει ουσίες όπως κοκαΐνη, ηρωίνη και κάνναβη, ενώ μπορεί να εντοπίσει χρήση έως και 48 ώρες πριν τον έλεγχο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η αξιοπιστία του αγγίζει το 99%, ενώ το κόστος του κυμαίνεται περίπου στα 6 ευρώ, καθιστώντας το ένα εύχρηστο εργαλείο για τους ελέγχους στους δρόμους. Η εφαρμογή του ναρκοτέστ αναμένεται το καλοκαίρι.

Ποιοι θα υποβάλλονται σε ναρκοτέστ

Το ερώτημα είναι ποιοι οδηγοί θα υποβάλλονται σε ναρκοτέστ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, αφορά κυρίως τους οδηγούς που υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ, βγήκε αρνητικό αλλά δεν... έπεισαν τους αστυνομικούς της Τροχαίας. Αν δηλαδή, παρατηρήσουν ύποπτες κινήσεις σε οδηγούς, τότε μετά το αλκοτέστ θα ακολουθεί το ναρκοτέστ.

Μέχρι σήμερα, οι αρχές δεν είχαν τη δυνατότητα άμεσης ανίχνευσης ναρκωτικών κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων, με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί που βρίσκονταν υπό την επήρεια ουσιών να διαφεύγουν, εφόσον δεν είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Το νέο σύστημα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι 1 στα 20 θανατηφόρα τροχαία συνδέεται άμεσα με τη χρήση ναρκωτικών.

