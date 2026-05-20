Σαρηγιάννης: «Η οσμή αερίου προέρχεται από τον Σαρωνικό» (vid)

Οι άνεμοι φαίνεται πως βοήθησαν τη διάχυση της οσμής σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου της Αττικής.

Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής/πρόεδρος ΕΙΕ, μίλησε το πρωί της Τρίτης 20/05 στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» αναφερόμενος στα αίτια του φαινομένου της έντονης οσμής αερίου που κατέκλυσε χθες, Δευτέρα, το παραλιακό μέτωπο.

Ο κ. Σαρηγιάννης, ανέφερε ότι δεν υπήρξε διαρροή αερίου και πως το φαινόμενο προήλθε από την θαλάσσια ζώνη, αναφέροντας παράλληλα πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

Στον Σαρωνικό η πηγή του φαινομένου

«Προέρχεται από τη θάλασσα, από τον Σαρωνικό. Έχουμε εντοπίσει την πηγή σε μια περιοχή ανάμεσα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της Σαλαμίνας-Περάματος ή στην περιοχή έξω από την Αίγινα έξω από ένα αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο», ανέφερε ο ίδιος σχετικά.

«Υπάρχουν δύο σενάρια: στην περίπτωση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης μιλάμε πιθανώς για εποχιακές εργασίες επισκευής πλοίων και από την άλλη, στην περίπτωση του δεξαμενόπλοιου δηλαδή, μιλάμε για πιθανές εργασίες καθαρισμού των δεξαμενών. Και στις δύο περιπτώσεις ο άνεμος βοήθησε τη διάχυση της οσμής σε όλο το παραλιακό μέτωπο».

Στην συνέχεια τόνισε: «Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου ή κάτι άλλο από τα ΕΛ.ΠΕ, δεν προέρχεται από μια βιομηχανική πηγή. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να ανησυχεί και δεν δημιουργεί σε βάθος χρόνου μία τοξικότητα. Υπήρξε το ίδιο φαινόμενο τον Μάιο του 2025, είναι ένα εποχιακό φαινόμενο και αφορά σε εργασίες που γίνονται με μια περιοδικότητα.»

Το χρονικό

Λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι, έντονη και δυσάρεστη οσμή άρχισε να γίνεται αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Ήδη από τις 11:40, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων είχε δεχθεί πολλαπλές κλήσεις για μυρωδιά που παρέπεμπε σε υγραέριο, σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν ελέγχους στα σημεία από όπου υπήρχαν αναφορές. Ωστόσο, σε πρώτη φάση δεν εντοπίστηκε η πηγή του φαινομένου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, η οσμή έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση, από το Λαγονήσι έως τη Δραπετσώνα και από τη Γλυφάδα μέχρι τη Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα και τον Άγιο Δημήτριο. Αναφορές υπήρξαν και από άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι η μυρωδιά έγινε ιδιαίτερα έντονη αργότερα μέσα στην ημέρα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των δημοτικών αρχών. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε το δημαρχείο, ενώ δόθηκε σύσταση προς τα σχολεία να εξετάσουν, ανάλογα με την περίπτωση, το ενδεχόμενο εκκένωσης.

Την ίδια ώρα, αρκετοί δήμοι συνέστησαν στους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα, μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για την προέλευση της οσμής.



