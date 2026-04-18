Μετά τα αλκοτέστ έρχονται και τα ναρκοτέστ: Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι από τις Αρχές (vid)

Σε μικρό χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει στην Ελλάδα η εφαρμογή των ναρκοτέστ στους οδικούς ελέγχους.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή των ναρκοτέστ στους ελληνικούς δρόμους, ένα μέτρο που στοχεύει στον εντοπισμό οδηγών υπό την επήρεια ουσιών και τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων.

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι; Αποκαρδιωτικά τα στοιχεία για τα ναρκωτικά στα θανατηφόρα τροχαία

Η διαδικασία των ελέγχων θα είναι σταδιακή και θα ξεκινά από τον δρόμο με τη λήψη δείγματος σάλιου από τους αστυνομικούς της Τροχαίας. Σε περίπτωση που η πρώτη ένδειξη είναι θετική, ο οδηγός θα υποβάλλεται σε αιματολογική εξέταση για την ακριβή ταυτοποίηση της ουσίας και της ποσότητας, ενώ προβλέπεται η άμεση ακινητοποίηση του οχήματος.

Μέχρι σήμερα, οι αρχές δεν είχαν τη δυνατότητα άμεσης ανίχνευσης ναρκωτικών κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων, με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί που βρίσκονταν υπό την επήρεια ουσιών να διαφεύγουν, εφόσον δεν είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Το νέο σύστημα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι 1 στα 20 θανατηφόρα τροχαία συνδέεται άμεσα με τη χρήση ναρκωτικών.

Η ανάγκη για το μέτρο ενισχύεται από τα στατιστικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία στο 13% των νεκρών οδηγών σε τροχαία ατυχήματα ανιχνεύονται ναρκωτικές ουσίες. Επιπλέον, οι έρευνες καταγράφουν αυξημένα ποσοστά νεαρών οδηγών που παραδέχονται ότι έχουν οδηγήσει μετά από χρήση, γεγονός που καθιστά τα αυστηρά πρόστιμα και τους συστηματικούς ελέγχους επιτακτική ανάγκη για την οδική ασφάλεια.

