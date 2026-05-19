Στο τραπέζι τα πειραματικά εμβόλια: Η απάντηση του ΠΟΥ στη ραγδαία εξάπλωση του έμπολα

Συναγερμός στον ΠΟΥ για την επιδημία Έμπολα στο Κονγκό. Εξετάζονται πειραματικά εμβόλια καθώς τα κρούσματα αυξάνονται επικίνδυνα.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες υγείας εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν πειραματικά εμβόλια και φάρμακα για να αναχαιτίσουν μια νέα, επιθετική επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ).

Σύμφωνα με το theguardian, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία, καθώς μέσα σε λίγες μέρες τα ύποπτα κρούσματα εκτοξεύτηκαν στα 500 και οι θάνατοι στους 130. Μάλιστα, οι ειδικοί στο πεδίο εκτιμούν ότι οι αριθμοί αυτοί είναι απλώς «η κορυφή του παγόβουνου».

