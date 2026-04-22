Τραγικό τέλος με την Ελευθερία Γιακουμάκη στο Ηράκλειο: Βρέθηκε νεκρή σε χωράφι (vid)

Νεκρή σε χωράφι βρέθηκε η Ελευθερία Γιακουμάκη που είχε εξαφανιστεί στο Ηράκλειο, λίγες ώρες μετά και την εύρεση της σωρού του πρώην συντρόφου της.

Τραγικό επίλογο είχε η επιχείρηση αναζήτησης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς η άτυχη μητέρα εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή.

Η Ελευθερία Γιακουμάκη, κάτοικος της περιοχής Δαφνές, είχε δώσει τα τελευταία σημάδια ζωής το πρωί της περασμένης Κυριακής (19/4). Από τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της, σήμανε συναγερμός στις τοπικές αρχές και την οικογένειά της, ξεκινώντας μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της.

Σε χωράφι εντοπίστηκε η σωρός της 43χρονης

Η σορός της 43χρονης γυναίκας βρέθηκε τελικά μέσα σε ένα χωράφι με τραύμα από όπλο στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, κατά τη διάρκεια των εντατικών ερευνών που διεξήγαγαν κλιμάκια της ΕΜΑΚ και της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν «χτενίσει» την ευρύτερη περιοχή των Δαφνών, εστιάζοντας σε σημεία όπου υπήρχαν ενδείξεις ότι μπορεί να είχε περάσει η αγνοούμενη.

Μετά τον εντοπισμό της σορού, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ιατροδικαστής για την πρώτη αυτοψία. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 43χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί τις επόμενες ώρες.

Νεκρός λίγες ώρες πριν ο πρώην σύντροφός της

Το απόγευμα της προηγούμενη ημέρας (21/4), εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος του άνδρα αποδίδεται σε αυτοχειρία, καθώς στο σημείο εντοπίστηκε καραμπίνα. Ο ίδιος είχε προσαχθεί στο πλαίσιο των ερευνών για την εξαφάνιση της 43χρονης, ωστόσο είχε αφεθεί ελεύθερος.

Ο άνδρας είχε απασχολήσει από νωρίς τις Αρχές, με αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνα στην κατοικία του. Κατά την προσαγωγή του διαπιστώθηκαν αμυχές στο πρόσωπο και στα χέρια του, τις οποίες απέδωσε σε πτώση από δίκυκλο.

