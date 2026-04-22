Η Αίγυπτος θέλει να αντλεί 10.000.000 κυβικά νερού ημερησίως από τον Νείλο. Σχεδιάζει νέα πόλη στην έρημο

Το project Jirian συνδυάζει αστική ανάπτυξη και αγροτική παραγωγή στην έρημο.

Η Αίγυπτος επιχειρεί ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια αξιοποίησης φυσικών πόρων των τελευταίων ετών, μεταφέροντας τεράστιες ποσότητες νερού από τον Νείλο στην έρημο, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας πόλης και την επέκταση της γεωργικής παραγωγής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το project Jirian, δυτικά του Καΐρου, που συνδέεται άμεσα με το ευρύτερο πρόγραμμα New Delta. Το σχέδιο προβλέπει την άντληση περίπου 10 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού ημερησίως, τα οποία θα διοχετεύονται μέσω υποδομών σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

Το εγχείρημα δεν αφορά μόνο μια νέα πόλη, αλλά ένα συνολικό μοντέλο ανάπτυξης που συνδυάζει κατοικία, επενδύσεις και παραγωγή.

Η νέα πόλη στην έρημο

Η Jirian σχεδιάζεται να καλύψει περίπου 6,8 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα και να βρίσκεται περίπου 42 χιλιόμετρα από το κέντρο του Καΐρου. Το project περιλαμβάνει κατοικίες, εμπορικές χρήσεις, μαρίνα και ειδικές οικονομικές ζώνες, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση της αξίας της γης.

Η υλοποίηση γίνεται σε συνεργασία κρατικών φορέων και ιδιωτικών εταιρειών, σε ένα μοντέλο που η Αίγυπτος χρησιμοποιεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια για μεγάλα έργα υποδομής.

Το βασικό όμως στοιχείο που διαφοροποιεί το σχέδιο είναι το νερό.

Το νερό ως κεντρικός άξονας

Η μεταφορά νερού από τον Νείλο αποτελεί την πιο κρίσιμη και αμφιλεγόμενη παράμετρο του project. Σε μια χώρα που καλύπτει πάνω από το 90% των υδατικών της αναγκών από τον ποταμό, κάθε νέα χρήση δημιουργεί πίεση στο ήδη επιβαρυμένο σύστημα, με τον FAO να επισημαίνει ότι η Αίγυπτος βρίσκεται ήδη σε συνθήκες υδατικού στρες.

Η διαθέσιμη ποσότητα νερού ανά κάτοικο στην Αίγυπτο παραμένει χαμηλή, περίπου στα 500 κυβικά μέτρα ετησίως, επίπεδο που χαρακτηρίζεται ως υδατικό στρες.

Παράλληλα, περίπου το 85% του νερού που αντλείται από τον Νείλο χρησιμοποιείται ήδη για άρδευση, σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, γεγονός που δείχνει πόσο περιορισμένα είναι τα περιθώρια για νέες χρήσεις.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, το νερό δεν θα εξυπηρετεί μόνο την πόλη, αλλά θα περνά και από αγροτικές εκτάσεις, ενισχύοντας την παραγωγή σε περιοχές που μέχρι σήμερα ήταν ακατάλληλες για καλλιέργεια.

Η επέκταση της γεωργίας

Το project New Delta αποτελεί το δεύτερο σκέλος του σχεδίου και στοχεύει στη μετατροπή περίπου 9.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων ερημικής γης σε καλλιεργήσιμη.

Η διαδικασία βασίζεται σε μεγάλης κλίμακας υποδομές: άντληση νερού, επεξεργασία, ανακύκλωση και δίκτυα διανομής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται και επεξεργασμένα λύματα, ώστε να μειωθεί η πίεση στον Νείλο.

Δορυφορικές εικόνες έχουν ήδη καταγράψει τις πρώτες αλλαγές στο τοπίο, με τη NASA να επισημαίνει ότι το New Delta αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προσπάθειες μετατροπής ερημικής γης σε καλλιεργήσιμη περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Το στοίχημα της ισορροπίας

Το σχέδιο της Αιγύπτου κινείται σε μια λεπτή ισορροπία: από τη μία, η ανάγκη για επέκταση πόλεων και αύξηση της παραγωγής, από την άλλη, οι περιορισμοί ενός φυσικού πόρου από τον οποίο εξαρτάται σχεδόν ολόκληρη η χώρα.

Η δημιουργία νέων περιοχών κατοικίας και καλλιέργειας στην έρημο αποτελεί πάγια στρατηγική, όμως η κλίμακα των σημερινών έργων είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από την αποδοτικότητα των υποδομών και τη διαχείριση του νερού, σε ένα περιβάλλον όπου κάθε κυβικό μέτρο έχει ιδιαίτερη σημασία.

