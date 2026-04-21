Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης: Ο κούριερ τραγουδούσε «τρίγωνα κάλαντα», ενώ δολοφονούσε την 7χρονη Αθηνά (vid)

Νέο ανατριχιαστικό ηχητικό ντοκουμέντο παρουσιάστηκε στο δικαστήριο με τον κούριερ-δολοφόνο να τραγουδάει το «τρίγωνα κάλαντα», ενώ δολοφονούσε την 7χρονη Αθηνά.

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της δίκης του 34χρονου Τάνερ Χόρνερ, ο οποίος ομολόγησε την απαγωγή και τη δολοφονία της 7χρονης Αθηνάς Στραντ το 2022 στο Τέξας.

Το ντοκουμέντο της φρίκης μέσα στο φορτηγό: Της τραγουδούσε το «Τρίγωνα Κάλαντα»

Στη δικαστική αίθουσα προβλήθηκε υλικό από την κάμερα ασφαλείας που ήταν εγκατεστημένη στο όχημα διανομών του κατηγορούμενου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Χόρνερ απήγαγε το κορίτσι τον Νοέμβριο του 2022 την ώρα που παρέδιδε ένα δέμα στο σπίτι της οικογένειας.

Το ηχητικό υλικό από τη μεταφορά της ανήλικης συγκλόνισε τους ενόρκους, καθώς κατέγραψε τον δράστη να τραγουδά «Τρίγωνα Κάλαντα» την ώρα που αφαιρούσε τη ζωή του παιδιού. Οι γονείς της Αθηνάς αποχώρησαν από την αίθουσα, αδυνατώντας να αντέξουν την προβολή των τελευταίων στιγμών της κόρης τους.

Ο Χόρνερ δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία στις 7 Απριλίου 2026, ενώ τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο είναι συντριπτικά. Πέρα από τα βίντεο, παρουσιάστηκαν αναλύσεις DNA και καταθέσεις ειδικών που δείχνουν ότι ο δράστης προσπάθησε να καθαρίσει το όχημα μετά το έγκλημα για να εξαφανίσει τα ίχνη του. Η κάμερα του οχήματος κατέγραψε επίσης τον Χόρνερ να καλύπτει τον φακό σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία, σε μια προσπάθεια να αποκρύψει τις πράξεις του.

«Είσαι απαγωγέας; Πού πάμε;»

Είχε προηγηθεί, πριν τέσσερις ημέρες, η δραματική αφήγηση του 34χρονου στο δικαστήριο για τα όσα είχε κάνει στην μικρή Αθηνά. Οι ένορκοι έβαλαν τα κλάματα ενώ οι συγγενείς της έφυγαν από την αίθουσα για να μην ακούσουν όσα πέρασε στα χέρια του.

Ο Χόρνερ εμφανίζεται μόνος και λίγο αργότερα καταγράφεται να βάζει το παιδί στο όχημα και να απομακρύνεται. «Είσαι απαγωγέας;», τον ρωτάει η μικρή και εκείνος την διατάζει να καθίσει και να κάνει ησυχία.

Μετά από συζητήσεις για το σχολείο και τους καθηγητές της, ο οδηγός καλύπτει την κάμερα, διακόπτοντας την οπτική καταγραφή των γεγονότων. Το φορτηγό σταματά σε απομονωμένο σημείο. «Είσαι πολύ όμορφη, Το ξέρεις αυτό;» ακούστηκε να της λέει πριν το φορτηγό να σταματήσει. «Είναι αυτό το σπίτι σου;» τον ρώτησε στη συνέχεια η 7χρονη. «Όχι. Δεν μένω εδώ γύρω», απάντησε εκείνος και όταν η ανήλικη τον ρώτησε πού μένει, απάντησε «μακριά».

«Τι κάνουμε;» ρώτησε μετά από λίγο η Αθηνά με τη συνέχεια να είναι ανατριχιαστική καθώς ο Χόρνερ της ζήτησε να βγάλει το πουκάμισό της, με το κορίτσι να απαντά «όχι» και να ζητάει τη μαμά της. Η 7χρονη τότε άρχισε να κλαίει και να ουρλιάζει ενώ ακολούθησαν θόρυβοι από χτυπήματα στο φορτηγό.

Ο Χόρνερ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι χτύπησε κατά λάθος την μικρή με το φορτηγό του ενώ παρέδιδε ένα δέμα και ότι τη σκότωσε - στραγγαλίζοντάς την με γυμνά χέρια - από φόβο μήπως τον αποκαλύψει, με τους ισχυρισμούς του να καταρρίπτονται ως ψέματα από τους εισαγγελείς.

Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή!

Η διαδικασία βρίσκεται πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή της, καθώς οι ένορκοι καλούνται να αποφασίσουν για την ποινή που θα επιβληθεί στον 34χρονο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τέξας, για την επιβολή της θανατικής ποινής απαιτείται ομοφωνία των ενόρκων, κάτι που είναι πλέον «στο τραπέζι». Επίσης, η ισόβια κάθειρξη αποτελεί την εναλλακτική ποινή σε περίπτωση που δεν υπάρξει ομόφωνη απόφαση.

Η δίκη διεκόπη προσωρινά για να εξεταστούν οι καταθέσεις ειδικών μαρτύρων.

