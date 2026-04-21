Επανάσταση στον κόσμο των κατασκευών: Η εναλλακτική λύση στα ηλιακά πάνελ

Μια ευρωπαϊκή ομάδα κατάφερε να ενσωματώσει ηλιακές κυψέλες σε παραδοσιακά κεραμίδια, ανοίγοντας τον δρόμο για παραγωγή ενέργειας χωρίς αλλοίωση του αστικού τοπίου.

Η ηλιακή ενέργεια φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε ένα σημαντικό άλμα ως προς την ενσωμάτωσή της στις πόλεις. Μια ομάδα ερευνητών στην Ολλανδία ανέπτυξε ένα καινοτόμο κεραμίδι ικανό να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, λειτουργώντας ως ηλιακό πάνελ χωρίς να αλλάζει την αισθητική των κτιρίων.

Η εξέλιξη αυτή, με πρωτοβουλία του οργανισμού TNO, βασίζεται στη χρήση περοβσκιτών, ενός υλικού που φέρνει επανάσταση στον φωτοβολταϊκό τομέα χάρη στο μικρό βάρος, την ευελιξία και το πιθανό χαμηλό κόστος του.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά πάνελ, που απαιτούν επίπεδες και εμφανείς επιφάνειες, αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την άμεση αξιοποίηση επικλινών στεγών, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε ευρωπαϊκές πόλεις με υψηλή πυκνότητα δόμησης.

Ενέργεια χωρίς αλλαγή του τοπίου

Το σύστημα βασίζεται στην εφαρμογή ηλιακών κυψελών περοβσκίτη πάνω σε μια εύκαμπτη μεμβράνη που προσαρμόζεται στο καμπύλο σχήμα ενός συμβατικού κεραμιδιού. Έτσι, η στέγη διατηρεί τη συνηθισμένη της εμφάνιση ενώ παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Σε εργαστηριακές συνθήκες, αυτά τα κύτταρα έχουν φτάσει αποδόσεις κοντά στο 13,8%. Όταν ενσωματώνονται στα κεραμίδια, η απόδοση κυμαίνεται γύρω στο 12,4%, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό αν ληφθεί υπόψη η πολυπλοκότητα της εφαρμογής σε μη επίπεδες επιφάνειες.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στην έννοια της ενσωματωμένης φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στα κτίρια (BIPV), η οποία επιδιώκει να μετατρέψει αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως στέγες ή προσόψεις σε πηγές ενέργειας χωρίς οπτική επιβάρυνση.

Μελλοντικές προκλήσεις

Η ανάπτυξη δεν περιορίζεται στο εργαστήριο. Χάρη στη συνεργασία με την εταιρεία ASAT, η τεχνολογία έχει ήδη δοκιμαστεί σε πραγματικές εφαρμογές, γεγονός που την φέρνει πιο κοντά στην εμπορική αξιοποίηση.

Επιπλέον, η συμβατότητά της με βιομηχανικές διαδικασίες όπως το roll-to-roll θα μπορούσε να διευκολύνει τη μαζική παραγωγή, μειώνοντας το κόστος και επιταχύνοντας την υιοθέτησή της.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Οι περοβσκίτες παρουσιάζουν ζητήματα αντοχής, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα με υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη μακροχρόνια διάρκειά τους.

Παρ’ όλα αυτά, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς ένα πιο ενσωματωμένο και διακριτικό ενεργειακό μοντέλο, όπου η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται τόσο απλή (και τόσο «αόρατη») όσο η τοποθέτηση ενός ακόμη κεραμιδιού στη στέγη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ