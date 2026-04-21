Leonidas: Το μυστικό όπλο μικροκυμάτων των ΗΠΑ που «τηγανίζει» drones οπτικών ινών (vid)

Το σύστημα «Leonidas» μπορεί να εξουδετερώσει σμήνη drones σε δευτερόλεπτα και είναι - πια - ένα από τα πιο ισχυρά όπλα των ΗΠΑ.

Τα drones αποτελούν πλέον το κυρίαρχο εργαλείο στους σύγχρονους πολέμους, όμως οι ΗΠΑ φαίνεται πως βρήκαν την απάντηση στην απειλή των μαζικών επιθέσεων με το επαναστατικό σύστημα «Leonidas».

Οι παραδοσιακές αμυντικές τεχνολογίες, σχεδιασμένες να καταρρίπτουν στόχους έναν προς έναν με σφαίρες ή πυραύλους, δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τα σμήνη δεκάδων drones που επιτίθενται ταυτόχρονα. Το σύστημα Leonidas έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία που δεν βασίζεται σε φυσικά βλήματα, αλλά σε ενέργεια.

Πώς λειτουργεί το «ηλεκτρονικό τηγάνισμα» του Leonidas;

Αντί για εκρηκτικά, το Leonidas χρησιμοποιεί μικροκύματα υψηλής ισχύος. Εκπέμπει έναν ισχυρό παλμό ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που στοχεύει απευθείας τα ηλεκτρονικά κυκλώματα των drones.

Το αποτέλεσμα; Τα drones δεν εκρήγνυνται, αλλά η ηλεκτρονική τους καρδιά «τηγανίζεται» ακαριαία, καθιστώντας τα εντελώς ανενεργά. Σε πρόσφατη επίδειξη, το σύστημα ενεργοποιήθηκε μία μόνο φορά και κατάφερε να εξουδετερώσει ένα σμήνος 50 drones σχεδόν ταυτόχρονα, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η ειδοποιός διαφορά του Leonidas από άλλα συστήματα, όπως τα λέιζερ, είναι ότι δεν χρειάζεται να κλειδώσει σε κάθε στόχο ξεχωριστά. Ενώ το λέιζερ πρέπει να στοχεύσει με ακρίβεια ένα συγκεκριμένο σημείο, τα μικροκύματα καλύπτουν μια ολόκληρη ζώνη. Αυτό το καθιστά πολύ πιο γρήγορο και αποτελεσματικό απέναντι σε μαζικές απειλές.

