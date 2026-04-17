Φοιτητής πετάει δύο φορές την εβδομάδα για να αποφύγει το ενοίκιο - Πώς γλιτώνει εκατοντάδες ευρώ

Ένας 21χρονος φοιτητής ταξιδεύει αεροπορικώς κάθε εβδομάδα αντί να πληρώνει ενοίκιο στο Βανκούβερ. Το κόστος και η καθημερινότητά του.

Μια ασυνήθιστη αλλά αποκαλυπτική ιστορία για την κρίση στέγασης έρχεται από τον Καναδά, όπου ένας φοιτητής επέλεξε να ταξιδεύει αεροπορικώς δύο φορές την εβδομάδα αντί να πληρώνει ενοίκιο.

Ο 21χρονος Tim Chen, φοιτητής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας, μετακινείται από το Κάλγκαρι στο Βανκούβερ για να παρακολουθήσει δια ζώσης τα μαθήματά του.

Πτήσεις αντί για ενοίκιο

Αντί να νοικιάσει κατοικία στο Βανκούβερ -μία από τις ακριβότερες πόλεις στον κόσμο σε ό,τι αφορά τα ενοίκια- ο Chen επιλέγει να πετά δύο φορές την εβδομάδα. Το κόστος των εισιτηρίων ανέρχεται περίπου στα 150 ευρώ την εβδομάδα, δηλαδή γύρω στα 600 ευρώ τον μήνα.

Το ποσό αυτό είναι σχεδόν το μισό από ό,τι θα πλήρωνε για ένα μικρό διαμέρισμα στην πόλη, γεγονός που καθιστά -τουλάχιστον οικονομικά- τη λύση αυτή συμφέρουσα.

Η ιδέα που έγινε πράξη

Η απόφαση προέκυψε όταν ο φοιτητής εντόπισε προσφορές χαμηλού κόστους από την Flair Airlines. Αρχικά θεώρησε την ιδέα υπερβολική, ωστόσο σύντομα συνειδητοποίησε ότι αποτελούσε ρεαλιστική επιλογή.

Όπως δηλώνει, στόχος του ήταν να αποφύγει το υψηλό κόστος στέγασης, συνεχίζοντας παράλληλα τις σπουδές του χωρίς οικονομική πίεση.

Μια απαιτητική καθημερινότητα

Οι ημέρες μετακίνησης ξεκινούν νωρίς. Ο Chen ξυπνά στις 4 τα ξημερώματα για να προλάβει την πρωινή πτήση και φτάνει στο πανεπιστήμιο εγκαίρως για τα μαθήματά του. Το ίδιο βράδυ επιστρέφει στο Κάλγκαρι, φτάνοντας σπίτι μετά τα μεσάνυχτα.

Ταξιδεύει μόνο με ένα σακίδιο πλάτης, στο οποίο έχει τα απολύτως απαραίτητα: φορητό υπολογιστή, βιβλία και σημειώσεις.

«Έχω περισσότερο χρόνο»

Παρά την έντονη ρουτίνα, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η επιλογή του δεν είναι τόσο εξαντλητική όσο φαίνεται. Όπως λέει, έχει προσαρμοστεί να ξεκουράζεται κατά τη διάρκεια των πτήσεων, ενώ θεωρεί ότι εξοικονομεί χρόνο που διαφορετικά θα σπαταλούσε σε μετακινήσεις μέσα στην πόλη.

Η περίπτωση του Chen δεν είναι απλώς μια προσωπική επιλογή, αλλά αναδεικνύει το ευρύτερο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης σε μεγάλες πόλεις διεθνώς.

