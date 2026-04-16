Υπόθεση Μυρτώς-Κεφαλονιά: Τα συγκλονιστικά ευρήματα που βρήκε η αστυνομία στο ξενοδοχείο (vid)

Αυτά είναι τα συγκλονιστικά ευρήματα στο δωμάτιο όπου μαρτύρησε η 19χρονη Μυρτώ στην Κεφαλονιά.

Νέα, συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως από την αστυνομική αυτοψία στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι, όπου η 19χρονη Μυρτώ πέρασε τις τελευταίες της ώρες πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Τα κρίσιμα ευρήματα στο δωμάτιο

Οι Αρχές επικεντρώνουν την έρευνά τους σε συγκεκριμένα ευρήματα εντός του δωματίου, τα οποία θεωρούνται «κλειδιά» για την ανασύνθεση των γεγονότων. Το δωμάτιο το έκλεισε και το πλήρωσε η ίδια η Μυρτώ.

Τα συγκλονιστικά ευρήματα στο δωμάτιο της Μυρτούς όπως παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News:

Στο υπνοδωμάτιο εντοπίστηκαν δύο κηλίδες αίματος πάνω στο κρεβάτι, καθώς και τμήματα από τεχνητές βλεφαρίδες. Επιπλέον, μια λευκή πετσέτα με κηλίδα αίματος βρέθηκε πάνω στο τραπέζι.

Στο μπάνιο καταγράφηκε ακόμη μία κηλίδα αίματος σε πετσέτα, αλλά και μια κηλίδα στον τοίχο, στοιχεία που έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση.

Το χρονικό της μοιραίας νύχτας

Η έρευνα ανασυνθέτει βήμα-βήμα τις κινήσεις των εμπλεκομένων. Η 19χρονη έφτασε στο ξενοδοχείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (13/4) με τον 23χρονο φίλο της. Στη συνέχεια, στο δωμάτιο κλήθηκε ο 26χρονος αθλητής, ο οποίος φέρεται να προμήθευσε την παρέα με κοκαΐνη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο 26χρονος αποχώρησε και επέστρεψε αργότερα με νέα ποσότητα ναρκωτικών, συνοδευόμενος αυτή τη φορά από τον 22χρονο.

Από εκείνο το χρονικό σημείο, η υγεία της κοπέλας επιδεινώθηκε ραγδαία. Αφού έχασε τις αισθήσεις της μέσα στο δωμάτιο, μεταφέρθηκε αναίσθητη έξω από το ξενοδοχείο και εγκαταλείφθηκε σε πλατεία της πόλης.

Στο μικροσκόπιο οι τρεις συλληφθέντες

Οι τρεις νεαροί, ηλικίας 22, 23 και 26 ετών, παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή τον χρόνο που μεσολάβησε από την κατάρρευση της Μυρτώς μέχρι τη μεταφορά της στην πλατεία. Η ανάλυση του DNA από τις κηλίδες αίματος και τα υπόλοιπα ευρήματα αναμένεται να δείξει αν προηγήθηκε κάποια συμπλοκή ή τραυματισμός πριν από το μοιραίο πνευμονικό οίδημα.

Το βάρος της προανάκρισης πέφτει πλέον στα εργαστήρια, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να συνδέσουν τα ευρήματα του δωματίου με τα πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο. Παράλληλα, αξιοποιείται το ψηφιακό υλικό από τα κινητά τηλέφωνα και τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι πτυχές της υπόθεσης.

