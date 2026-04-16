Νέα πλοκή στο θρίλερ της Κεφαλονιάς: 66χρονος μιλούσε με τη Μυρτώ - Τα μηνύματα που αντάλλαξαν (vid)

Η 19χρονη Μυρτώ αντάλλασσε μηνύματα με 66χρονο λίγο πριν ξεψυχήσει, ο οποίος της έστειλε 220 ευρώ γιατί δεν είχε πού να μείνει.

Μια νέα, απρόσμενη πτυχή έρχεται στο φως για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, καθώς ένας 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές, αποκαλύπτοντας τις τελευταίες επικοινωνίες που είχε με την κοπέλα.

Η διαδικτυακή γνωριμία τους και τα αποκαλυπτικά μηνύματα

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 66χρονος, είχε γνωρίσει τη Μυρτώ μέσω μιας ομαδικής συνομιλίας που είχε δημιουργήσει ο 23χρονος κατηγορούμενος, μόλις εννέα ημέρες πριν από την τραγωδία. Τη μοιραία νύχτα, η 19χρονη φέρεται να επικοινώνησε μαζί του μέσω βιντεοκλήσης σε κακή ψυχολογική κατάσταση, δηλώνοντας ότι είχε φύγει από το σπίτι της και δεν είχε χρήματα για να μείνει κάπου.

Ο 66χρονος ισχυρίζεται ότι έστειλε στη Μυρτώ 220 ευρώ μέσω της υπηρεσίας IRIS, προκειμένου να κλείσει ένα δωμάτιο και να μην μείνει στον δρόμο. Στα μηνύματα που αντάλλαξαν, ο ίδιος την προέτρεπε: «Στα έστειλα, πήγαινε να αγοράσεις έναν φορτιστή, βρες ένα ξενοδοχείο, πάρε ένα τζιν ή κρασί να πιείς για να χαλαρώσεις. Αν θες πάρε με. Δεν κοιμάμαι πριν τις τρεις τα χαράματα». Μάλιστα, προσφέρθηκε να τη φιλοξενήσει στην Πρέβεζα ή την Αθήνα.

«Αν θέλεις μπορώ να σε φιλοξενήσω είτε στην Πρέβεζα είτε στην Αθήνα. Αν θες Αθήνα θα σου δώσω τα κλειδιά από το σπίτι μου να μείνεις μόνη σου για όσο θέλεις. Προτείνω να φύγεις για λίγο από εκεί για να ξεμπλοκάρεις συναισθηματικά. Χρειάζεσαι μια αλλαγή περιβάλλοντος», της γράφει.

Επτά λεπτά αργότερα η Μυρτώ απαντά: «… μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια… Νιώθω πολύ άσχημα… Ψάχνω για ξενοδοχείο να μείνω τώρα και όταν βρω θα σε καλέσω να τα πούμε. Έχω 4% μπαταρία». Μετά από περίπου τρεις ώρες, στις 3:18, ο 66χρονος στέλνει ξανά στη Μυρτώ: «Εύχομαι να έχεις έναν γαλήνιο ύπνο».

Στις 3:59 η Μυρτώ απαντά ότι δεν έχει κοιμηθεί ακόμη και τον ρωτά γιατί είναι ξύπνιος. Ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:

Μυρτώ: «Γιατί ακόμη δεν κοιμήθηκες;»

66χρονος: «Να ρωτήσω και να σου πω;»

Μυρτώ: «Τι να ρωτήσεις;»

66χρονος: «Εμένα»

Στις 4:02 υπάρχει τελευταία βιντεοκλήση δύο λεπτών του 66χρονου με τη Μυρτώ. Λίγη ώρα αργότερα ο 23χρονος που ήταν μαζί με τη Μυρτώ μέσα στο δωμάτιο μιλάει με τον 66χρονο τρεις φορές μέσω της ίδιας διαδικτυακής εφαρμογής.

Στις 6:09 τα ξημερώματα της Τρίτης είναι η τελευταία επικοινωνία μεταξύ τους, ενώ 7 ώρες αργότερα ο 23χρονος ενημερώνει τον μεγαλύτερο άνδρα ότι η Μυρτώ είναι νεκρή. «Καλημέρα, πώς ξύπνησες; Είχες κανένα νέο από τη Μυρτώ;» ρωτά ο 66χρονος τον 23χρονο, για να λάβει τη μονολεκτική απάντηση: «Πέθανε». Τέλος, ο 66χρονος απαντά: «Τι;» και παίρνει τον 23χρονο τηλέφωνο, αλλά δεν απάντησε.

Η απότομη διακοπή της τελευταίας τους κλήσης

Ο άνδρας περιέγραψε πως η τελευταία βιντεοκλήση με τη 19χρονη πραγματοποιήθηκε στις 04:02 τα ξημερώματα: «Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Η κλήση διακόπηκε απότομα όταν μπήκε κάποιος στο δωμάτιο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το στοιχείο αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό από τις Αρχές, καθώς συμπίπτει χρονικά με τις στιγμές που η κατάσταση της κοπέλας άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία.

Ο 66χρονος αποκάλυψε επίσης ότι στις 05:04 τα ξημερώματα ο 23χρονος κατηγορούμενος τον κάλεσε σε κατάσταση πανικού, ενημερώνοντάς τον ότι η Μυρτώ ήταν στο νοσοκομείο και ρωτώντας τον τι να κάνει με το κινητό της που είχε μείνει στο δωμάτιο.

Τα νέα αυτά δεδομένα ενισχύουν την εικόνα των γεγονότων που διαδραματίστηκαν εντός του δωματίου και ρίχνουν φως στο παρασκήνιο των κινήσεων των συλληφθέντων, ενώ οι Αρχές εξετάζουν πλέον το περιεχόμενο των συνομιλιών για να ταυτοποιήσουν το πρόσωπο που μπήκε στο δωμάτιο την ώρα που διακόπηκε η κλήση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ