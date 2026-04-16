Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία έκδοσης, μέχρι πότε θα ισχύουν οι παλαιές

Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία έκδοσης των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων.

Τελειώνει η προθεσμία για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Το καλοκαίρι του 2026, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες παύουν να ισχύουν για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των χαμηλών προδιαγραφών ασφαλείας τους, καθώς πρόκειται για έγγραφα που είχαν σχεδιαστεί την δεκαετία του 1960.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό (και εφόσον δεν έχουν εκδώσει ακόμα ταυτότητα νέου τύπου) θα μπορούν να το κάνουν μόνο με διαβατήριο. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν την έγκαιρη αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων με τις νέες, οι οποίες ενσωματώνουν σύγχρονα και ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή μετακίνηση και η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Πότε παύουν να ισχύουν οι παλιού τύπου ταυτότητες

Οι παλαιού τύπου ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026 , βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1157, καθιστώντας αναγκαία την έγκαιρη αντικατάστασή τους. Λόγω της αυξημένης ζήτησης και της εισαγωγής του Προσωπικού Αριθμού, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εφαρμόζει σύστημα ραντεβού μέσω gov.gr για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία και συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Η φωτογραφία λαμβάνεται είτε επιτόπου είτε μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου και αναρτάται στην πλατφόρμα myPhoto, όπου συνδέεται με το ΑΦΜ μέσω ειδικού κωδικού. Η αίτηση–υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή με στοιχεία από το Μητρώο Πολιτών και υπογράφεται από τον πολίτη.

Απαιτείται:

ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (ή 5 ευρώ για πολύτεκνους)

και ένσημο 0,50 ευρώ της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω e-Παράβολο,

ενώ είναι υποχρεωτική η παράδοση της παλαιάς ταυτότητας.

Για πρώτη έκδοση απαιτείται και μάρτυρας, ενώ για ανηλίκους παρίσταται γονέας ή κηδεμόνας.

Οι νέες ταυτότητες εκδίδονται με αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και παραδίδονται σε περίπου επτά ημέρες. Με την παραλαβή, ενημερώνονται αυτόματα διασυνδεδεμένες υπηρεσίες όπως η ΑΑΔΕ και το gov.gr Wallet.

