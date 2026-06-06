Συναγερμός στις ΗΠΑ: Παράσιτο που τρώει σάρκα εμφανίζεται μετά από 60 χρόνια, θέτοντας σε συναγερμό τη βιομηχανία κρέατος

Οι αρχές των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν δεύτερο κρούσμα του επικίνδυνου σαρκοφάγου σκουληκιού του Νέου Κόσμου σε μοσχάρι στο Τέξας, προκαλώντας έντονη ανησυχία για ξέσπασμα επιδημίας.

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την Παρασκευή (5/6) τον εντοπισμό ενός δεύτερου κρούσματος του σκουληκιού της μύγας του Νέου Κόσμου σε ένα μοσχάρι ενός μηνός στην κομητεία Ζαβάλα του Τέξας, μια περιοχή με ιδιαίτερα σημαντική κτηνοτροφική και γεωργική δραστηριότητα.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη επειδή αυτό το σαρκοφάγο παράσιτο είχε εξαλειφθεί επίσημα από το αμερικανικό έδαφος το 1966, μέχρι μια έξαρση στη νότια Φλόριντα το 2017. Ωστόσο, στις 3 Ιουνίου, εντοπίστηκε ένα πρώτο κρούσμα μετά την ανάλυση δειγμάτων από ένα μοσχάρι της ίδιας κομητείας.

Αγώνας για την εξάλειψη του παράσιτου: Γιατί αποτελεί κίνδυνο;

Με αυτό το πρώτο θετικό δείγμα, ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου για να ανακοπεί η εξάπλωση του σκουληκιού που θέτει σε κίνδυνο τον κτηνοτροφικό τομέα. Και είναι ότι η επιστροφή του έχει τροφοδοτηθεί από μια σταδιακή μετανάστευση της μύγας από την Κεντρική Αμερική και το Μεξικό. Τώρα η μεγάλη πρόκληση είναι να αναχαιτιστεί ο κίνδυνος μιας έξαρσης που απειλεί άμεσα έναν τομέα ο οποίος ήδη καταγράφει το μικρότερο κοπάδι βοοειδών των τελευταίων 75 ετών.

Το έντομο είναι ένα είδος μύγας των οποίων οι προνύμφες τρέφονται με τη σάρκα των ζώων και προκαλούν αλλοιώσεις τόσο σοβαρές που μπορεί να αποβούν θανατηφόρες.

USDA has confirmed a second detection of New World Screwworm in a one-month-old calf in Zavala County, Texas — approximately 5.6 miles from the first case.



With our partners in Texas, we are responding with speed and strength. — New World Screwworm Rapid Response (@Screwworm_RR) June 5, 2026

Δηλαδή, σε αντίθεση με άλλες προνύμφες που τρέφονται με νεκρό ιστό, εκείνες του συγκεκριμένου σκουληκιού τρέφονται με ζωντανή σάρκα οποιουδήποτε θερμόαιμου ζώου. Έτσι, δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο για τα βοοειδή, τα άγρια ζώα και τα κατοικίδια, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει και τους ανθρώπους.

Η στρατηγική περιορισμού για την ανάσχεση πιθανής έξαρσης

Μετά την ανακοίνωση του πρώτου κρούσματος, οι αμερικανικές αρχές θέσπισαν μια ζώνη καραντίνας 20 χιλιομέτρων γύρω από τη φάρμα όπου εντοπίστηκε το πρώτο περιστατικό. Παράλληλα, ενισχύθηκε η επιτήρηση και επιβλήθηκαν περιορισμοί στη μεταφορά βοοειδών και άλλων ζώων εκτός της πληγείσας ζώνης.

Επιπλέον, απελευθέρωσαν στείρες μύγες στην πληγείσα περιοχή για να σταματήσουν την αναπαραγωγή τους. Πρόκειται για την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία πριν από την εξάλειψη της μύγας και τώρα οι αρχές σχεδιάζουν να κατασκευάσουν ένα νέο εργοστάσιο για την εκτροφή αυτών των εντόμων στο Έντινμπουργκ, στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, η μάχη ενάντια στο παράσιτο θα μπορούσε να κοστίσει 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στο Τέξας. Από την πλευρά της, η Μπρουκ Ρόλινς, υπουργός Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών, εμπιστεύεται το έργο του USDA και δηλώνει ότι «δεν υπάρχει απειλή μαζικής προσβολής».

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