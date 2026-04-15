Ανατροπή για την Ελλάδα στη Eurovision: Η νέα θέση του Akyla – Ποια χώρα είναι το φαβορί (vid)

Μικρή υποχώρηση σημειώνει η ελληνική συμμετοχή στους πίνακες των στοιχημάτων για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, με τον Ακύλα να βρίσκεται πλέον εκτός της πρώτης τριάδας.

Ο 27χρονος νικητής του «Sing for Greece», που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι «Ferto», είχε καταφέρει να σκαρφαλώσει μέχρι την 3η θέση της κατάταξης αμέσως μετά την επιλογή του. Ωστόσο, οι τελευταίες προβλέψεις δείχνουν μια σταδιακή πτώση, φέρνοντας την Ελλάδα αρχικά στην 4η και πλέον στην 5η θέση, με τις πιθανότητες νίκης να διαμορφώνονται στο 7%.

Τα φαβορί και η πρώτη δεκάδα

Η Φινλανδία συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα των προγνωστικών με το τραγούδι «Liekinheitin», συγκεντρώνοντας το εντυπωσιακό 30% ως πιθανότητα νίκης. Στη δεύτερη και τρίτη θέση ακολουθούν η Γαλλία και η Δανία αντίστοιχα, ενώ την τέταρτη θέση, ξεπερνώντας την Ελλάδα, κατέλαβε η Αυστραλία με το «Eclipse». Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το Ισραήλ, η Σουηδία, η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Ιταλία.

Το πρόγραμμα των Ημιτελικών στη Βιέννη

Η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για τον Α' Ημιτελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην 4η θέση της σειράς εμφάνισης. Στον ίδιο ημιτελικό θα διαγωνιστεί και η Κύπρος, με την Antigoni Buxton να ανεβαίνει στη σκηνή στην 8η θέση.

Με τον Β' Ημιτελικό να ακολουθεί στις 14 Μαΐου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις πρώτες πρόβες στη σκηνή της Βιέννης, οι οποίες συχνά ανατρέπουν τα δεδομένα των στοιχημάτων.

Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, όπου θα κριθεί αν ο Ακύλας θα καταφέρει να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες και να φέρει ένα υψηλό πλασάρισμα για την Ελλάδα.

