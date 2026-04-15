Νέο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έγκλειστος σε φυλακή εξέδιδε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις

Σκάνδαλο με αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς έγκλειστος σε φυλακή έκοβε εικονικά τιμολόγια σε 289 παραγωγούς, με τη ζημιά στην Ε.Ε. να ξεπερνάει τα 227.000 ευρώ.

Νέο δίκτυο εξαπάτησης με επίκεντρο τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στο φως από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με πρωταγωνιστή έναν 71χρονο έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Εταιρείες «φαντάσματα» και εικονικά παραστατικά από κρατούμενο φυλακής

Ο κατηγορούμενος, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στη φυλακή, εμφανιζόταν ως διαχειριστής δύο εταιρειών με έδρα την Κεντρική Μακεδονία. Οι επιχειρήσεις αυτές ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτες, καθώς δεν διέθεταν εμπορική δραστηριότητα, δεν ήταν εγγεγραμμένες στα μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν πραγματοποιούσαν καμία τραπεζική συναλλαγή.

Μέσω αυτών, ο 71χρονος εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρων, τις οποίες διέθετε σε παραγωγούς για να εισπράττουν παράνομα ενισχύσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025, εκδόθηκαν εικονικά παραστατικά συνολικής αξίας 625.426,29 ευρώ. Συνολικά 289 αγρότες χρησιμοποίησαν αυτά τα πλαστά στοιχεία στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης που υπέβαλαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η οικονομική ζημία που προκλήθηκε στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται σε 227.539,20 ευρώ.

Τα ευρήματα των αρχών στο σπίτι του 71χρονου

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του κατηγορουμένου, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Πλήθος παραστατικών και τρεις σφραγίδες των εικονικών εταιρειών

Ιδιόχειρες σημειώσεις με αναλυτικό πελατολόγιο

Σκληρό δίσκο, εκτυπωτή και αυτοκόλλητες ταινίες πιστοποίησης σπόρων

Λόγω της οικονομικής ζημίας που αφορά ευρωπαϊκούς πόρους, η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στο Ελληνικό Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

