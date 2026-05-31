«Οργή Λαού»: Και η φωνή του από τα Υπόγεια Ρεύματα

Τα Υπόγεια Ρεύματα μελοποιούν Καρυωτάκη, Βάρναλη, Παλαμά και μας δίνουν το άλμπουμ «Οργή Λαού». Το παρουσιάζουν στις 13/6 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Μια εικόνα έχω στο μυαλό, τον άνθρωπο από κάρβουνο, σκιά και πηλό. Τον άγνωστο/γνωστό που άφησε δέρμα, νύχια, αίμα στον τοίχο και στα κυπαρίσσια. Δεν πέθανε όμως! Η μορφή του άπλωσε και μπήκε στο χώμα, στα δέντρα, στα πρόσωπα τα τέλεια ξυρισμένα… Και τα στιβαρά μπράτσα, τα σκαμμένα μάγουλα και τα πληγιασμένα πόδια έγιναν μαύρες γραμμές, τρίχες χοντρές, γένια και εικόνα για τους επόμενους, για τη μελλοντική γενιά. Ο άνθρωπος που φοβήθηκε το απάνθρωπο και όμως το αντιμετώπισε. Ο αγωνιστής που ήξερε ότι όλα ήταν χαμένα και μόνο τον ήλιο και το τουφέκι του διπλανού είχε για παρέα. Ο αντάρτης που έγινε ξύλο μαυρισμένο που πάνω του στερεώθηκαν παγωμένες ηλιακές ακτίνες, τάματα, βλέμματα, υψωμένες γροθιές και η γλώσσα του λαού.

Και τα λόγια έγιναν μνήμες, δράση του χθες και του αύριο, ήττες που δεν ξεχάστηκαν και νίκες που ήρθαν όταν δεν υπήρχε τίποτε άλλο να χαθεί. Κι αν ο χρόνος δεν έχει σώμα και γνωστό προορισμό, σίγουρα έχει τα φωνήεντα και τα σύμφωνα ενός κόσμου που δεν τελείωσε με ψίθυρο αλλά με κρότο και καημό. Και ο χρόνος πάντα σέβεται τη μουσική, τον αδερφό χρόνο, και της δίνει τον χώρο για να εκφράσει την εικόνα του ανθρώπου από κάρβουνο, σκιά, πηλό. Στο άλμπουμ «Οργή Λαού» αυτόν τον άνδρα/γυναίκα θα δείτε και θα ακούσετε και τα Υπόγεια Ρεύματα θα ακολουθήσετε. Η γνωστή ροκ μπάντα θα παρουσιάσει τον δίσκο στις 13 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Ο σεβασμός και η δική σου φωνή



Τα Υπόγεια Ρεύματα μελοποιούν ποιήματα των Κώστα Καρυωτάκη, Κώστα Βάρναλη, Κωστή Παλαμά. Για να εντάξεις τον ποιητικό λόγο μέσα στον μουσικό λόγο/φόρμα, πρέπει να έχεις δύο πράγματα: σεβασμό και δική σου φωνή! Ο σεβασμός είναι για τους ποιητές που έγραψαν, αποκάλυψαν και διαμόρφωσαν τον κόσμο με τον τρόπο τους. Είναι για το πάθος, για την ομορφιά και τη γενναιότητά τους να μοιραστούν τις σκέψεις τους μαζί μας. Είναι γι’ αυτά που μας έμαθαν και γι’ αυτά που μας έδωσαν: τιμή, αξιοπρέπεια, αντοχή, ελπίδα. Και αφού τηρήσεις αυτό το προαπαιτούμενο, μετά στρέφεσαι στον εαυτό σου, στη δική σου δημιουργία, αναδημιουργία. Τα Υπόγεια Ρεύματα έχουν διακριτή φωνή μέσα στο καλλιτεχνικό και κοινωνικό/πολιτικό γίγνεσθαι. Όταν, λοιπόν, επιλέγουν να μελοποιήσουν ποιήματα κάνουν το εξής: κρατάνε την ουσία, τη γλώσσα και τον άνθρωπο που υπάρχει μέσα σε αυτά. Και πάνω σε αυτή τη βάση βάζουν τη δική τους εκφραστική συμπεριφορά, προσέγγιση. Όταν ακούς το άλμπουμ «Οργή Λαού» ακούς την πολυκύμαντη φωνή, την καθαρή σύνθεση και το ευρύχωρο πεδίο για την ανάδειξη του ποιητικού λόγου.

Το περιμένεις αυτό το live



Όταν ακούς τα 12 κομμάτια του άλμπουμ νιώθεις τη δύναμη της μουσικής που τραντάζει τις αισθήσεις και δίνει το απαραίτητο ρίγος στο σώμα. Νιώθεις τις λεπτές αποχρώσεις στο κάθε πλησίασμα προς τον ποιητικό λόγο. Νιώθεις και «βλέπεις» πώς αλλάζει ρόλους η φωνή του γκρουπ. Αυτό το σέβεσαι και περιμένεις να το δεις live στην Τεχνόπολη, στις 13 Ιουνίου. Και εδώ θα αντιγράψουμε το πιο σημαντικό για μας απόσπασμα από το δελτίο Τύπου (σ.σ οι εμφάσεις δικές μας): Σε μια περίοδο όπου οι φωνές των απλών ανθρώπων συχνά καλύπτονται από τον «θόρυβο» των ισχυρών, τα Υπόγεια Ρεύματα μελοποιούν εμβληματικούς ποιητές, όπως ο Κώστας Καρυωτάκης, ο Κώστας Βάρναλης και ο Κωστής Παλαμάς. Ο τίτλος του άλμπουμ και της συναυλίας είναι εμπνευσμένος από την ομώνυμη ποιητική συλλογή του Βάρναλη και αναδεικνύει τον έντονα πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα τους αλλά και μια πραγματικότητα της εποχής. Αφορμή για τη δημιουργία του άλμπουμ «Οργή Λαού» αποτέλεσαν οι συναυλίες του GRis Festival σε Ρέθυμνο, Θεσσαλονίκη και Βερολίνο, όπου το συγκρότημα παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μελοποιημένης ποίησης. Το υλικό, δοκιμασμένο στη σκηνή και σε άμεση επαφή με το κοινό, οδήγησε σε αυτή τη νέα δισκογραφική δουλειά. Αφεθείτε, στην ποίηση, στη μουσική, στον άνθρωπο που ζει και παλεύει μέσα από τα Υπόγεια Ρεύματα.

INFO

Υπόγεια Ρεύμα

«Οργή Λαού»

Μια συναυλία αφιερωμένη στην ποίηση

Σάββατο 13 Ιουνίου

Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων [Πειραιώς 100, Γκάζι]

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30.

Έναρξη στις 21:00

Τα Υπόγεια Ρεύματα είναι:

Γρηγόρης Κλιούμης: Κιθάρες – Φωνή

Τάσος Πέππας : Τύμπανα

Νίκος Γιούσεφ : Μπάσο – μουσικό πριόνι

Σπύρος Σπυρόπουλος : Κιθάρες

Σχεδιασμός Αφίσας & Γραφιστικών: Πέτρος Βούλγαρης

Παραγωγή & Επικοινωνία/Γραφείο Τύπου: Goodheart Productions

