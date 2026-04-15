Μακελειό σε γυμνάσιο της Τουρκίας: 15χρονος άνοιξε πυρ - 4 νεκροί και 20 τραυματίες (vid)

15χρονος μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο της Τουρκίας: Τέσσερις οι νεκροί και είκοσι τραυματίες ο τραγικός απολογισμός, με τους τέσσερις απ' αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νέα τραγωδία συγκλονίζει την Τουρκία, καθώς ένας 15χρονος μαθητής εισέβαλε ένοπλος σε γυμνάσιο της επαρχίας Καχραμάνμαρας, σκορπίζοντας τον θάνατο πριν βάλει τέλος στη δική του ζωή.

Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης: 4 νεκροί ο τραγικός απολογισμός

Ο δράστης, μαθητής της Β' Γυμνασίου, ξεκίνησε την επίθεση πυροβολώντας αρχικά στον αέρα στην αυλή του σχολείου, προκαλώντας πανικό. Στη συνέχεια εισήλθε στο κτίριο και άνοιξε πυρ σε δύο διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο, ενώ το σχολικό συγκρότημα εκκενώθηκε κάτω από δραματικές συνθήκες.

#SONDAKİKA Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu.



Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, okuldaki silahlı saldırıda biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.https://t.co/aLTFsR9M7z April 15, 2026

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του κυβερνήτη του Καχραμάνμαρας, Μουκερέμ Ουνλούερ, από τα πυρά έχασαν τη ζωή τους ένας εκπαιδευτικός και τρεις μαθητές. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τέσσερις από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 15χρονος είχε στην κατοχή του συνολικά πέντε όπλα και επτά γεμιστήρες, τα οποία φέρεται να πήρε από τον πατέρα του, ο οποίος είναι πρώην αστυνομικός. Μετά την επίθεση, ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός, με τις αρχές να ερευνούν αν αυτοκτόνησε ή αν τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της αναταραχής.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda görgü tanığı 15- 16 öğrencinin yaralı olduğunu ölü sayısını bilmediğini söylüyor!#sondakika #saldırı #maraş pic.twitter.com/jD3thaw6U8 — SZ Medya (@SZmedyan) April 15, 2026

Ο υπουργός Παιδείας, Γιουσούφ Τεκίν, μετέβη άμεσα στο σημείο της τραγωδίας, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, ανακοίνωσε την έναρξη κατεπείγουσας έρευνας από τη Γενική Εισαγγελία: «Έχουν διοριστεί τρεις αναπληρωτές εισαγγελείς και τέσσερις γενικοί εισαγγελείς για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Οι αρχές εξετάζουν το περιβάλλον του 15χρονου και τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε πρόσβαση στον βαρύ οπλισμό, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη βιαιότητα της επίθεσης που μετέτρεψε έναν χώρο εκπαίδευσης σε πεδίο μάχης.

🚨 SON DAKİKA



Kahramanmaraş’ta bir ortaokuldan silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.



İlk bilgilere göre olay yerinde ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. (IHA)



Gelişmeler takip ediliyor.#Kahramanmaraş #Maraş pic.twitter.com/KHcELBBcYC — Futbol Prime (@futbolprime_tr) April 15, 2026

