Η εξομολόγηση του Barry Manilow στα 82: Γιατί κράτησε κρυφή τη σεξουαλικότητά του για δεκαετίες

Ο Barry Manilow αποκαλύπτει γιατί απέφυγε να μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλικότητά του στα χρόνια της μεγάλης του επιτυχίας, πώς αντέδρασαν οι θαυμαστές του όταν αποκάλυψε τη σχέση του και τι λέει σήμερα για την προσωπική του ζωή.

Μια από τις πιο εμβληματικές φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ο Barry Manilow, εξήγησε γιατί επέλεξε να μη μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλικότητά του κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που βρισκόταν στo απόγειο της καριέρας του.

Σε συνέντευξή του στους Los Angeles Times, ο 82χρονος καλλιτέχνης παραδέχθηκε ότι μια δημόσια αποκάλυψη εκείνη την εποχή θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την επαγγελματική του πορεία.

«Όλοι το γνώριζαν. Δεν το έκρυψα ποτέ πραγματικά, όμως τη δεκαετία του ’70 και του ’80 κάτι τέτοιο θα μπορούσε να καταστρέψει την καριέρα μου. Δεν ήθελα να το ρισκάρω, γι’ αυτό και δεν μιλούσα δημόσια για το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δημιουργός της διαχρονικής επιτυχίας Copacabana αποκάλυψε δημόσια τη σεξουαλικότητά του το 2017, όταν έγινε γνωστό μέσω συνέντευξής του στο περιοδικό People ότι είχε παντρευτεί μυστικά τον επί χρόνια σύντροφο και μάνατζέρ του, Garry Kief, το 2014.

Παρά τους φόβους που είχε για την αντίδραση του κοινού, ο Manilow δήλωσε ότι η ανταπόκριση ήταν πολύ πιο θετική απ’ ό,τι περίμενε.

«Κανείς δεν έδωσε σημασία. Η αντίδραση ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη», είπε, σημειώνοντας ότι οι θαυμαστές του υποδέχθηκαν με χαρά την αποκάλυψη της προσωπικής του ζωής.

Το ζευγάρι μετρά πλέον περισσότερα από 47 χρόνια κοινής πορείας. «Είμαστε απλώς δύο άνθρωποι που ζουν μαζί σε ένα σπίτι στον λόφο με τα δύο σκυλιά μας, τα οποία λατρεύουμε», ανέφερε ο τραγουδιστής.

Ο ίδιος επέμεινε ότι ποτέ δεν προσπάθησε να αποκρύψει ποιος είναι, αλλά προτίμησε να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως είχε εξομολογηθεί το 2017, ο μεγαλύτερος φόβος του ήταν μήπως απογοητεύσει το κοινό που τον στήριξε επί δεκαετίες.

Παράλληλα, ο Manilow συνεχίζει να παραμένει ενεργός καλλιτεχνικά. Το 2025 διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα πρώτου σταδίου και υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση. Στις 5 Ιουνίου θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ, What a Time, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να κοιτάζει μπροστά, τόσο στη ζωή όσο και στη μουσική του πορεία.

