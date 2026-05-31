Release και ποδόσφαιρο: Άλλο θέαμα αλλά το ίδιο πάθος!

Το Release έρχεται ακόμα μία χρονιά για να κάνει πιο μέταλ από ποτέ το καλοκαίρι σας και να μας θυμίζει τις ομοιότητές του με το ποδόσφαιρο!

Το Release Athens ξεκίνησε την παρουσία του από το 2016 - και βέβαια φέτος γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας του - και έκτοτε έχει φτάσει στο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά μουσικά γεγονότα στην Αθήνα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα και δικαίως εάν δούμε το τι εμπειρίες και υπηρεσίες προσφέρει πλην των μουσικών shows (καλή πρόσβαση σε ΜΜΜ, φαγητό κ.ά.). Το όνομά του το πήρε έχοντας ως βασικό σύνθημά του την εξωστρέφεια και την αισιοδοξία, σε πείσμα των δύσκολων καιρών κατά τους οποίους γεννήθηκε και δίνοντας έτσι άλλη και νέα πνοή σε επίπεδο συναυλιών.

Οι Pantera, Sabaton, Savatage, Megadeth, Sepultura, Epica, Helloween, Saxon, Limp Bizkit και όχι μόνο έρχονται αυτό το καλοκαίρι (Ιούνιο & Ιούλιο) για να δώσουν άλλον... αέρα στα συναυλιακά events αλλά και προσελκύσουν ξανά περισσότερο κόσμο από ποτέ. Μία σύνδεση που πολύ εύκολα μπορεί να γίνει μεταξύ του Release και του ποδοσφαίρου έχει να κάνει με τους φανς.

Οι μέταλ φανς ή οπαδοί στην Ελλάδα είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνους του ποδοσφαίρου. Ίδια θέληση για μπουστάρισμα προς τις αγαπημένες τους μπάντες, ίδια πίστη και στήριξη και ίδιο πάθος. Τραγούδια, συνθήματα και χειροκρότημα. Όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι.

Μπορεί να μιλάμε για άλλο θέαμα αλλά και την διαφορά ως προς το βάρος του αποτελέσματος καθώς σε μία μέταλ συναυλία δεν υπάρχει η ήττα παρά μόνο οι τελικές εντυπώσεις ενώ στο ποδόσφαιρο αυτό υπάρχει και πάντα επηρεάζει αλλά οι αντιδράσεις και ο πυρήνας και των 2 είναι ίδιος. Να μην ξεχνάμε δε πόσες ομάδες χρησιμοποιούν μέταλ τραγούδια στην προθέρμανσή τους ή μετά από έναν αγώνα και γενικά την πολύ δυνατή σύνδεση που έχει το μέταλ με το ποδόσφαιρο. Μέταλ σημαίνει δύναμη. Η απόλυτη δύναμη. Και αυτή την δύναμη την χρησιμοποιεί πολλές φορές το ποδόσφαιρο για αυτήν την έξτρα ώθηση των παικτών του.

Ποδόσφαιρο φυσικά δεν είναι μόνο το ελληνικό Πρωτάθλημα. Είναι και το Champions League και οι άλλες μεγάλες διοργανώσεις. Και είναι και το Μουντιάλ.

Το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί φέτος από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου και θα συμπέσει χρονικά πάνω σε μέρες του Release. Η διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε 16 πόλεις και σε τρεις χώρες της Βορείου Αμερικής: Καναδάς, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το πρώτο τουρνουά που θα γίνει σε 3 χώρες και θα έχει 60 αγώνες.

Και στο Μουντιάλ τα συναισθήματα των φιλάθλων / οπαδών θα είναι ίδια με αυτά των Metalheads. Οι Metalheads που ως γνωστόν είναι οι λάτρεις και οπαδοί της heavy metal μουσικής. Η κουλτούρα τους χαρακτηρίζεται από δυναμικά μουσικά ακούσματα, συχνά έντονο δέσιμο μεταξύ των μελών της κοινότητας και η αγάπη τους για τον σκληρό ήχο εκφράζεται μέσα από συγκεκριμένες συνήθειες και αξίες.

Οι μέταλ φανς μέσα σε όλα έχουν το headbanging (κουνώντας έντονα το κεφάλι στον ρυθμό) και τα mosh pits (ας τον πούμε ομαδικό και επιθετικό χορό που μπορεί να έχει και σπρωξίματα). Και στο ποδόσφαιρο οι οπαδοί / φίλαθλοι χορεύουν και ειδικά σε events όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η κουλτούρα των ανθρώπων αυτών δεν έχει αισθητές διαφορές. Έχοντας ως ώθηση την αγάπη τους για την μετάλ ή την μουσική γενικά και αντιστοίχως για την αγαπημένη τους ομάδα τα δίνουν όλα για να δείξουν την στήριξη και την συμπαράστασή τους. Στο Release λοιπόν θα δούμε τους φανς να κάνουν το δικό τους... release συναισθημάτων. Να απελευθερώνουν δηλαδή τα συναισθήματά τους, το πάθος τους και να ενώνουν τις φωνές τους με τις αγαπημένες τους μπάντες και τους δικούς τους τοπ τραγουδιστές και τραγουδίστριες.