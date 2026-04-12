Ιστορική ανατροπή στην Ουγγαρία: Τέλος ο Όρμπαν μετά από 16 χρόνια, νικητής ο Μάγιαρ

Ο Μάγιαρ οδηγεί την Ουγγαρία σε νέα εποχή μετά από καθαρή νίκη απέναντι στον Όρμπαν.

Οι εκλογές στην Ουγγαρία εξελίσσονται σε μία από τις πιο καθοριστικές πολιτικές στιγμές των τελευταίων δεκαετιών, με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα να δείχνουν ξεκάθαρη ανατροπή και τον Πέτερ Μάγιαρ να αναδεικνύεται μεγάλος νικητής.

Με σημαντικό ποσοστό των ψήφων να έχει ήδη καταμετρηθεί, το κόμμα Tisza φαίνεται να εξασφαλίζει ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία, φτάνοντας κοντά ή και πάνω από τις 130 έδρες σε σύνολο 199, κάτι που αν επιβεβαιωθεί σηματοδοτεί αλλαγή εξουσίας στη χώρα.

Τέλος εποχής για τον Όρμπαν

Ο Βίκτορ Όρμπαν, που κυριάρχησε πολιτικά στην Ουγγαρία για 16 χρόνια, παραδέχθηκε την ήττα του, αναγνωρίζοντας ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι «σαφές». Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο τον Μάγιαρ, υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους, με τον απερχόμενο πρωθυπουργό να τον συγχαίρει για τη νίκη.

Η εξέλιξη αυτή βάζει τέλος σε μία μακρά περίοδο πολιτικής κυριαρχίας του Fidesz, σε μία εκλογική αναμέτρηση που είχε πάρει χαρακτηριστικά δημοψηφίσματος για την πορεία της χώρας και το μοντέλο διακυβέρνησης των τελευταίων ετών.

Από σύμμαχος, αντίπαλος

Ο Πέτερ Μάγιαρ δεν είναι μια τυχαία πολιτική φιγούρα. Υπήρξε για χρόνια στενός συνεργάτης του Όρμπαν και είχε ενεργό ρόλο στο κυβερνητικό σχήμα, πριν αποχωρήσει και δημιουργήσει το κόμμα Tisza, το οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εξελίχθηκε στην κυρίαρχη δύναμη της αντιπολίτευσης.

Στην προεκλογική του εκστρατεία, ο Μάγιαρ επένδυσε στη δυσαρέσκεια των πολιτών για την οικονομική στασιμότητα και το αυξημένο κόστος ζωής, ενώ υποσχέθηκε πάταξη της διαφθοράς, αλλαγές στο σύστημα υγείας και επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκιές και καταγγελίες

Παρά τη μεγάλη συμμετοχή και την εικόνα ομαλής διαδικασίας, ο Μάγιαρ κατήγγειλε ότι οι εκλογές διεξήχθησαν σε ένα δυσλειτουργικό περιβάλλον, κάνοντας λόγο για περιστατικά εκλογικής νοθείας «σε διάφορους βαθμούς». Όπως ανέφερε, έχουν ήδη ξεκινήσει καταγγελίες και νομικές ενέργειες, με στόχο να λογοδοτήσουν όσοι εμπλέκονται.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, πάντως, στελέχη του Fidesz δήλωσαν ότι θα σεβαστούν το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «γιορτή της δημοκρατίας».

Η επόμενη μέρα

Οι εκλογές αυτές θεωρούνται οι πιο κρίσιμες από τη μετάβαση της Ουγγαρίας μετά τον κομμουνισμό, καθώς αναμένεται να καθορίσουν όχι μόνο την εσωτερική πολιτική πορεία της χώρας, αλλά και τη θέση της στο ευρωπαϊκό και διεθνές σκηνικό.

Ο ίδιος ο Μάγιαρ είχε θέσει το δίλημμα ως επιλογή ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, με το αποτέλεσμα να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Η τελική εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ωστόσο όλα δείχνουν ότι η χώρα περνά σε μία νέα πολιτική εποχή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ