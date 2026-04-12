Βίντεο σοκ στην Αρτέμιδα: Η στιγμή που ΙΧ «κόβει» 18χρονο μοτοσικλετιστή

Καρέ καρέ καταγράφεται το τροχαίο στην Αρτέμιδα, με οδηγό να εγκαταλείπει τραυματισμένο 18χρονο μετά τη σύγκρουση.

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Αρτέμιδα, με κάμερα ασφαλείας να καταγράφει τη στιγμή που αυτοκίνητο βγαίνει κάθετα σε κεντρικό δρόμο και συγκρούεται με διερχόμενη μηχανή, εκτοξεύοντας τον νεαρό αναβάτη στην άσφαλτο.

Το περιστατικό συνέβη στη Λεωφόρο Σπάτων–Αρτέμιδος, όταν ΙΧ που κινούνταν από στενό εισήλθε ξαφνικά στον δρόμο, χωρίς να δώσει προτεραιότητα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του μοτοσικλέτα που κινούνταν κανονικά στην πορεία της.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με τον 18χρονο αναβάτη να εκτινάσσεται στο οδόστρωμα και τη μηχανή να καταστρέφεται σχεδόν ολοσχερώς.

Καρέ καρέ η σύγκρουση που κόβει την ανάσα

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνεται καθαρά η στιγμή που το αυτοκίνητο εισέρχεται κάθετα στη λεωφόρο, κλείνοντας τον δρόμο στη μηχανή. Η πρόσκρουση είναι αναπόφευκτη και ο αναβάτης εκσφενδονίζεται στον αέρα πριν καταλήξει στο οδόστρωμα.

Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι το τι ακολουθεί. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, αντί να σταματήσει, εγκαταλείπει το σημείο, αφήνοντας τον τραυματισμένο νεαρό αβοήθητο.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο

Οι Αρχές έχουν ήδη θέσει το οπτικό υλικό υπό εξέταση, προσπαθώντας να ταυτοποιήσουν το όχημα και τον οδηγό μέσα από τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, όπως το χρώμα, το μοντέλο και ενδεχομένως τον αριθμό κυκλοφορίας.

Το περιστατικό ερευνάται ως σοβαρή υπόθεση εγκατάλειψης μετά από τροχαίο, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο 18χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Ο νεαρός μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται, ενώ το βίντεο αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο για τον εντοπισμό του οδηγού που εγκατέλειψε το σημείο.

