Έχουμε νικητή: Κρεοπωλείο στην Πάτρα έστησε σχεδόν 100 σούβλες με αρνιά (vid)

Η σημερινή ημέρα είναι παραδοσιακά αφιερωμένη στο σούβλισμα, με τις ψησταριές σε όλη τη χώρα να παίρνουν φωτιά από τα ξημερώματα για να ικανοποιήσουν τη μεγάλη ζήτηση.

Από πολύ νωρίς το πρωί, οι προετοιμασίες ξεκίνησαν πυρετωδώς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Καταστηματάρχες και επαγγελματίες του κλάδου έστησαν τους μηχανισμούς τους πριν καν ανατείλει ο ήλιος, προκειμένου να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο παραγγελιών για το παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι.

Κρεοπώλης στην Πάτρα το... τερμάτισε: Έστησε περίπου 100 σούβλες

Για όσους δεν έχουν τον χώρο ή τη δυνατότητα να σουβλίσουν στο σπίτι τους, οι επαγγελματίες φρόντισαν να δώσουν τη λύση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός κρεοπώλη στην Πάτρα, ο οποίος προχώρησε σε μια εντυπωσιακή κίνηση για να εξυπηρετήσει τους πελάτες του, προσφέροντας αρνί έτοιμο για κατανάλωση.

Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας έστησε περισσότερες από 90 σούβλες έξω από το κατάστημά του, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Στόχος του ήταν να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών που επιθυμούν να τιμήσουν το έθιμο του οβελία χωρίς να υποβληθούν στη διαδικασία του ψησίματος, επιλέγοντας τη μέθοδο του «take away».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ