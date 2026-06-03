Για να μεταφέρουν 137 τόνους κατασκεύασαν ολόκληρη υποδομή - Η εντυπωσιακή επιχείρηση στην Αυστραλία

Ένα εξάρτημα 137 τόνων για το έργο Snowy 2.0 μεταφέρθηκε στην Αυστραλία με όχημα 152 τροχών, έπειτα από μήνες προετοιμασίας και ειδικές υποδομές.

Μια από τις πιο απαιτητικές μεταφορές βαρέος εξοπλισμού που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Αυστραλία χρειάστηκε μήνες σχεδιασμού, ειδικές υποδομές και ένα όχημα 152 τροχών για να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Στο επίκεντρο της επιχείρησης βρέθηκε το κεντρικό τμήμα της κεφαλής κοπής του μηχανήματος διάνοιξης σηράγγων «Monica», ένα εξάρτημα βάρους περίπου 137 τόνων, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο του φιλόδοξου ενεργειακού έργου Snowy 2.0 στα Snowy Mountains της Αυστραλίας.

Το συγκεκριμένο τμήμα, με διάμετρο σχεδόν επτά μέτρων, μεταφέρθηκε τον Οκτώβριο του 2025 από την περιοχή της Cooma προς το εργοτάξιο της Marica, βόρεια της Kiandra. Για τις ανάγκες της μετακίνησης επιστρατεύτηκε ειδικό όχημα 152 τροχών, ενώ η αυτοκινητοπομπή έφτανε συνολικά τα 73 μέτρα σε μήκος.

Μήνες προετοιμασίας για μία μόνο μεταφορά

Λόγω του τεράστιου μεγέθους και βάρους του, το μηχάνημα έπρεπε να αποσυναρμολογηθεί σε πέντε επιμέρους τμήματα. Η μεταφορά του κεντρικού μέρους πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από εκτεταμένες τεχνικές παρεμβάσεις και ειδικό σχεδιασμό των διαδρομών.

Η επιχείρηση αποτέλεσε μόνο ένα μέρος της συνολικής εφοδιαστικής αλυσίδας του έργου. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, περισσότερα από 140 υπερμεγέθη φορτία μεταφέρθηκαν από το λιμάνι του Port Kembla προς τις εγκαταστάσεις συναρμολόγησης, πριν και μετά τη μεταφορά της κεφαλής κοπής.

Τι είναι το Snowy 2.0

Το Snowy 2.0 αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αυστραλία. Πρόκειται για ένα σύστημα που θα συνδέει τις δεξαμενές Tantangara και Talbingo μέσω περίπου 27 χιλιομέτρων υπόγειων σηράγγων και ενός υπόγειου υδροηλεκτρικού σταθμού.

Η λειτουργία του βασίζεται στην αποθήκευση ενέργειας μέσω νερού. Όταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένη, το νερό διοχετεύεται για την παραγωγή ρεύματος. Αντίθετα, όταν υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική και η ηλιακή, το νερό αντλείται εκ νέου προς τα ανώτερα επίπεδα των δεξαμενών, λειτουργώντας ουσιαστικά ως μια γιγαντιαία φυσική μπαταρία.

Η ολοκλήρωση του έργου Snowy 2.0 αναμένεται στα τέλη του 2028 και θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αυστραλία.

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